Brexit EN DIRECT : Truss sous une pression énorme pour fixer un nouveau délai pour la FIN des négociations avec l’UE | Politique | Des nouvelles

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a adressé son message direct au ministre des Affaires étrangères après que le négociateur en chef de l’UE, Maros Sefcovic, a affirmé que le Royaume-Uni avait « mangé beaucoup de confiance » avec sa position sur le mécanisme visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Les critiques unionistes prétendent que le protocole a en fait imposé une frontière le long de la mer d’Irlande parce qu’il maintient l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises du bloc.

M. Donaldson a déclaré: « Nous avons besoin d’une date claire maintenant. Nous avons besoin d’un calendrier clair dans lequel on s’attend à de réels progrès ou que le gouvernement prenne les mesures nécessaires.

« Il est crucial que Liz Truss fasse avancer ce processus rapidement et que nous obtenions des progrès réels et significatifs sur une série de questions, notamment la suppression des contrôles sur la circulation des marchandises au sein du marché intérieur britannique. »

Il a évité toute référence à une date précise mais a ajouté : « Janvier va être un mois absolument crucial.

« Si nous n’obtenons pas de progrès rapides et décisifs, et qu’un côté ou l’autre donne un coup de pied dans la boîte, cela aura des implications majeures pour la stabilité des institutions politiques en Irlande du Nord. »

S’adressant au site allemand Der Spiegel, le vice-président de la Commission européenne, M. Sefcovic, a affirmé que le Royaume-Uni avait « enfreint le droit international » en tentant de contourner les règles, avertissant que toute décision de les suspendre en déclenchant l’article 16 menacerait « le fondement de l’ensemble de l’accord ».

