Brexit EN DIRECT: Une ligne de pêche à Jersey éclate ENCORE alors qu’un chalutier français est accusé d’infraction au thon | Politique | Nouvelles

Dominic Raab rejette la menace de l’UE contre la City de Londres

Bob Tompkins, membre de la section biologie marine de la Société Jersiaise, a accusé les Français de “repousser les limites” et a affirmé que l’équipage du navire en question devrait être déchu de ses permis en cas de violation. L’escalade des tensions de pêche post-Brexit a encore atteint son paroxysme la semaine dernière lorsqu’un navire français a été accusé d’avoir capturé environ 1,2 tonne de thon rouge au large de la côte ouest. L’espèce populaire peut être capturée dans les mers françaises, mais il existe cependant une interdiction de cibler ou de capturer le poisson dans les eaux de Jersey.

Le gouvernement de Jersey enquête sur les informations faisant état de la capture de l’espèce dans les eaux de l’île.

La loi de 2021 sur la faune (Jersey) stipule que toute personne ayant tué des espèces protégées sur l’île pourrait encourir deux ans de prison et une amende.

Parlant du dernier incident présumé, M. Tomkins a déclaré au Jersey Evening Post: “Quelqu’un doit avoir le courage de résister à cela, d’aller au fond des choses et de découvrir si quelqu’un est responsable.

“Si cela a été fait dans les eaux de Jersey avec un permis de Jersey, alors il devrait être révoqué.

“Ensuite, ils sauraient que si un autre bateau français réessayait, sa licence serait révoquée.

“Si un bateau Jersey faisait cela dans les eaux françaises, quelle serait la réaction ? Je sais ce que ce serait – ils seraient en colère.”

Il a ajouté : « Je peux comprendre que le ministère des Pêches semble réticent à faire le moindre commentaire à ce sujet pour le moment. Ils ne veulent pas contrarier les Français plus qu’ils ne l’ont déjà fait.

“Mais ils [French fishermen] semblent jouer un double jeu ici et repousser les limites autant qu’ils le peuvent.

“Ils sont censés porter un tracker, nous devrions donc être en mesure de prouver où ils ont été.

“S’il détient un permis de Jersey pour pêcher dans les eaux locales, cela pourrait vraiment causer des problèmes.

« Nos pêcheurs locaux ne sont pas autorisés à attraper ces thons, alors pourquoi devraient-ils être autorisés ?

Mise à jour à 23h10 : L’obsession européenne de Nicola Sturgeon moquée dans un sketch sauvage de la BBC: “Le sang est plus épais que Juncker”

Les tentatives de Nicola Sturgeon de maintenir l’Écosse dans l’UE ont été moquées dans un sketch sauvage de la BBC, révèlent des rapports déterrés.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a réaffirmé son engagement à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance au cours de la première moitié de la nouvelle législature.

Lors de l’annonce de son projet d’accord de coopération avec les Verts écossais, la dirigeante du SNP a déclaré que l’accord rendait « impossible sur une base démocratique » que le Premier ministre Boris Johnson continue de refuser un deuxième vote sur la constitution.

Mme Sturgeon a déclaré: «Je pense que l’Écosse devrait être indépendante afin que nous puissions mieux nous équiper pour nous remettre de Covid comme je pense qu’une majorité de personnes à travers notre pays souhaite le faire – vers une Écosse plus verte et plus juste.

21h20 mise à jour : La fureur de la pêche au Brexit après que le Parlement européen a fait une demande “sans précédent”

Le Parlement européen a fait une demande “particulière et sans précédent” concernant la pêche dans les eaux britanniques après le Brexit, selon des rapports déterrés.

Début février, l’UE a déclaré aux pêcheurs britanniques qu’ils risquaient de se voir interdire indéfiniment d’exporter des moules, des huîtres, des palourdes, des coques et des pétoncles vivants des eaux britanniques, car il s’agit désormais d’un pays tiers.

Les pays qui ne respectent pas les normes de l’UE doivent purifier leurs captures au niveau national avant de les exporter.

Le processus ajoute des coûts et des retards importants et affecte particulièrement les pêcheurs du Pays de Galles et du sud-ouest de l’Angleterre.

Mise à jour de 19h30 : « De qui se moquent-ils ? » Le coup du Premier ministre néerlandais contre la «petite» Grande-Bretagne post-Brexit abattue

Mark Rutte a suscité la fureur des commentaires précédents qu’il avait faits sur le fait que la Grande-Bretagne post-Brexit était “trop ​​petite pour apparaître seule sur la scène mondiale”.

Le Premier ministre néerlandais a déclaré que le Royaume-Uni serait “affaibli” par le Brexit.

S’exprimant en 2019, M. Rutte a également affirmé que la Grande-Bretagne serait “trop ​​petite pour apparaître seule sur la scène mondiale”.

Mais les commentaires précédents du Premier ministre néerlandais ont suscité une vive réaction de la part des lecteurs de ce site.

Commentant une histoire d’Express.co.uk qui a refait surface, l’un d’eux s’est énervé : “Lol, les Néerlandais essaient de s’agrandir à nouveau, nous sommes bien en avance sur eux, de qui pensent-ils qu’ils plaisantent ?”

Un autre a écrit: “Je suppose que l’amertume de notre départ s’atténuera avec le temps.”

Mise à jour de 18h : Emmanuel Macron effectuera sa première visite officielle en Irlande – Le Brexit devrait être à l’ordre du jour

Le président français effectuera jeudi sa première visite officielle en Irlande.

Il entreprendra une visite d’une journée à Dublin et rencontrera le président Michael D Higgins et le Taoiseach Micheal Martin.

Il déjeunera avec M. Martin dans les bâtiments du gouvernement, où le Brexit, l’avenir de l’UE, Covid et l’escalade de la crise en Afghanistan devraient être à l’ordre du jour.

Les deux dirigeants tiendront ensuite une conférence de presse conjointe.

Mise à jour de 16h40: Biden et Johnson sur le point de percer un accord commercial – Merkel snobé

Une victoire sur le Brexit est imminente, selon le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, qui a poussé le président américain Joe Biden et le Premier ministre Boris Johnson à toucher une corde sensible sur un intérêt mutuel qui ouvrira la voie à un accord commercial.

Le couple a cherché à minimiser les tensions sur le protocole d’Irlande du Nord lorsqu’ils se sont rencontrés à Cornwall pour le sommet du G7. Cela est intervenu après que le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden a déclaré que la Maison Blanche craignait “profondément” qu’une querelle commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE puisse mettre en danger la paix en Irlande du Nord. Mais il y a une chose sur laquelle le couple serait fortement d’accord : la crise climatique.

M. Kwarteng a déclaré à Express.co.uk que la COP26 serait une “étape importante” pour “s’engager sur la voie” d’un accord commercial avec Washington l’année prochaine.

Il a ajouté: “De toute évidence, nous n’avons pas toujours été d’accord avec l’administration Trump sur le zéro net et la décarbonisation.

“En revanche, Joe Biden et son envoyé pour le climat John Kerry sont très en faveur de cet agenda.

“J’ai vu John Kerry quand il est arrivé à Londres et il était très enthousiaste à propos de ce que faisait le Royaume-Uni.

“Nous avons certains des objectifs les plus ambitieux et cela va très loin.”

Mise à jour de 15h12: le président de Tesco devient le dernier patron de supermarché à mettre en garde contre les pénuries alimentaires de Noël

John Allen a déclaré à World At One de BBC Radio 4 : « Nous manquons beaucoup de chauffeurs, c’est une combinaison de nombreux chauffeurs européens ayant décidé de rentrer chez eux et aussi du profil d’âge vieillissant.

“Je pense que le Brexit a certainement contribué à cela, mais aussi l’amélioration des économies, des salaires plus élevés dans certains des pays d’où ils viennent historiquement, ont également conduit à ce flux.

« Si nous envisageons le court terme, jusqu’à Noël, la solution la meilleure et la plus simple serait de permettre à l’industrie britannique de faire venir des chauffeurs qualifiés d’ailleurs.

“Normalement, l’industrie des supermarchés commencerait à constituer des stocks dès maintenant en prévision de Noël. Les produits à plus longue durée de vie d’abord, des choses comme les puddings de Noël et ainsi de suite, les produits à durée de vie plus courte, comme les dindes fraîches, très tard dans la journée.

“Pour le moment, nous travaillons très dur juste pour rester au top de la demande existante et il n’y a pas la capacité de constituer des stocks que nous aimerions voir.

“Donc, dans ce sens, je pense qu’il peut y avoir des pénuries à Noël. Mais encore une fois, je ne voudrais pas trop dramatiser dans quelle mesure ce serait le cas, je pense qu’il est très facile de faire un drame d’une crise modeste .”

Mise à jour de 14h: le patron de Coop rend un verdict accablant sur la pénurie alimentaire du Brexit

Le patron de l’un des plus grands détaillants du Royaume-Uni a averti que les pénuries alimentaires actuelles sont à un “pire niveau” qu’il n’a jamais vu.

Steve Murrells, directeur général du Co-operative Group, a déclaré que le détaillant avait considérablement réduit sa gamme de certains produits pour aider à servir les clients.

Il a déclaré au journal Times: “Les pénuries sont à un niveau pire qu’à tout moment que j’ai vu.”

M. Murrells a déclaré que la perturbation de l’approvisionnement était due au “Brexit et aux problèmes causés par Covid”, et l’entreprise recycle son personnel en tant que chauffeurs de camion pour aider à pourvoir les postes vacants.

Mise à jour de 13h : un géant de la construction met en garde contre une perturbation de la chaîne d’approvisionnement liée au Brexit

Le propriétaire du fournisseur de matériaux de construction Selco a affiché une augmentation de ses bénéfices semestriels, mais a mis en garde contre la perturbation continue de la chaîne d’approvisionnement et la flambée des prix.

Grafton – qui possède également la chaîne de bricolage Woodie’s en Irlande – a déclaré avoir vu “une pression importante” sur la chaîne d’approvisionnement au cours des six mois précédant le 30 juin, avec des pénuries de matériaux de base, tels que le ciment, l’acier, le bois et les plastiques.

Bien qu’il ait réussi à réduire l’impact sur ses niveaux de stock en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, le groupe a déclaré que la pénurie de matériaux avait fait augmenter les prix d’environ 7,5% par rapport à la même période il y a un an.

Mise à jour de 12 heures: Petty EU “retentit” l’accord sur les services financiers en raison de son aversion pour Boris, affirme Ed Davey

L’UE “retarde” sur un accord de services financiers avec le Royaume-Uni parce que Boris Johnson “fait de la politique” avec Bruxelles, a déclaré Sir Ed Davey.

Le leader de Lib Dem a affirmé que l’absence de mouvement depuis Bruxelles était due au fait que les responsables de l’UE ne « faisaient pas confiance » au gouvernement.

Il a ajouté à Financial News: “Parce que Boris Johnson a renié les accords, menti, fait de la politique populiste et n’a pas été un négociateur direct, et vous pouvez comprendre pourquoi les entreprises britanniques sont préoccupées par son approche.”

mise à jour à 11h : Fureur des supertrawlers alors que Greenpeace accuse un groupe de pêcheurs britannique d’être de mèche avec l’UE

Greenpeace a accusé le groupe de pression de la pêche La Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO) d’être de mèche avec l’UE, étant donné que les entreprises européennes représentent près d’un tiers de ses membres si l’on considère la capacité de pêche.

Cependant, le NFFO a riposté, soulignant sa vive critique de la politique commune de la pêche du bloc, tout en accusant le groupe de pression environnementale d’essayer de “diaboliser” les grands navires de pêche – que Greenpeace qualifie de “superchalutiers” de “méchants pantomime”.

Les enquêteurs de Greenpeace ont analysé les membres du NFFO en fonction de la quantité de poisson que chaque navire membre est capable de capturer, une mesure connue sous le nom d’unités de capacité des navires.

Mise à jour de 10h : les entreprises étrangères affluent pour investir dans le Brexit en Grande-Bretagne

Les investisseurs étrangers investissent dans le Brexit en créant plus de 50 000 emplois depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, a révélé un nouveau rapport.

Le rapport sur les investissements étrangers du ministère du Commerce international (DiT) révèle que les investissements directs étrangers (IDE) ont créé environ 55 319 emplois au cours de l’exercice 2020/21.

Pendant ce temps, au cours de la dernière décennie, l’IDE a créé plus de 707 000 emplois dans tout le Royaume-Uni.

Mise à jour de 9h : McDonalds est à court de produits en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement suite au Brexit

Le géant de la restauration rapide McDonald’s est à court de milkshakes dans la plupart de ses restaurants britanniques en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La chaîne de hamburgers s’est également retrouvée sans boissons en bouteille dans ses 1 250 points de vente en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles alors que la pénurie de chauffeurs de camion fait des ravages.

Un porte-parole a déclaré que le groupe “travaille dur pour remettre ces éléments au menu”.

Mise à jour de 8h : la pénurie de camionneurs du Brexit “pourrait ruiner Noël”

Le plus haut responsable de la vente au détail a exhorté le gouvernement à résoudre la pénurie de chauffeurs de camion qui a laissé les magasins avec des étagères vides.

Helen Dickinson a déclaré que la Grande-Bretagne devait recruter de toute urgence des camionneurs pour pourvoir 90 000 postes vacants auxquels l’industrie du transport est confrontée.

Le PDG du British Retail Consortium s’est exprimé alors que la British Meat Processors Association (BMPA) a déclaré qu’elle aurait du mal à obtenir des favoris festifs comme des cochons dans des couvertures dans les magasins ce Noël.