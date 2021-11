Brexit EN DIRECT : une nouvelle guerre de la pêche éclate alors que Frost lance le cri de ralliement de l’article 16 de la dernière chance | Politique | Nouvelles

En février, le Royaume-Uni a déclaré qu’il souhaitait interdire le chalutage de fond dans la zone de conservation du Dogger Bank en mer du Nord, mais le ministre danois de la Pêche, Rasmus Prehn, s’est déchaîné, affirmant que de tels plans n’étaient pas conformes à l’accord post-Brexit. Les termes de l’accord de commerce et de coopération conclu entre le Royaume-Uni et l’UE à la fin de l’année dernière, les pêcheurs d’État du bloc peuvent continuer à accéder aux eaux britanniques comme avant jusqu’au 30 juin 2026. M. Prehn a déclaré au Guardian : « L’accord sur le Brexit garantit accès total [for EU vessels] de pêcher dans les eaux britanniques jusqu’en 2026. Et donc, bien sûr, c’est un très gros problème pour nous si le gouvernement britannique veut changer cela.

« Nous trouvons cela inacceptable et c’est une violation de notre accord. »​

Cette dispute vient avec Lord Frost avertissant à nouveau que l’article 16 « reste sur la table » mais a insisté sur le fait qu’il était encore temps de « se détourner de la confrontation » alors qu’il se prépare à des pourparlers critiques avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Bruxelles demain.

Il a écrit sur Twitter : « L’article 16 reste sur la table, mais je préférerais toujours convenir de solutions consensuelles avec l’UE pour résoudre les problèmes.

« Les discussions intensives se poursuivent et je rencontrerai à nouveau @MarosSefcovic plus tard cette semaine.

« Il est encore temps, avec de la bonne volonté et de l’ambition, de se détourner de la confrontation, d’aller au-delà des difficultés actuelles et de trouver un meilleur moyen de protéger l’accord de Belfast (le vendredi saint) ».

