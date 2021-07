Brexit EN DIRECT: Von der Leyen en pourparlers de confrontation AUJOURD’HUI après que l’UE a abandonné 800 nouvelles règles au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

La présidente de la Commission européenne se rendra à Dublin où elle discutera des problèmes qui affligent la province, qui risquent d’avoir un effet d’entraînement majeur dans la République. Les syndicalistes et les loyalistes d’Irlande du Nord insistent sur le fait que le protocole doit être supprimé, craignant que la frontière de la mer d’Irlande n’attise de nouvelles tensions sectaires et ne conduise à une violence plus généralisée.

M. Martin, le Taoiseach, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le protocole figure dans ses discussions avec le chef de l’UE.

S’exprimant avant sa visite, il a déclaré que le couple aborderait une série de problèmes affectant l’Irlande dans le climat post-Brexit.

Il a déclaré : « Je suis très impatient d’accueillir la présidente von der Leyen.

« L’UE a joué un rôle important tout au long de la pandémie de COVID-19 – en répondant à la crise, en déployant des vaccins et en jetant les bases d’une forte reprise économique en Europe tirée par les transformations numériques et climatiques.

« J’ai également hâte de discuter avec elle de certains sujets importants à l’ordre du jour de l’UE, notamment : COVID-19 et comment nous pouvons accélérer nos efforts en matière de vaccination ; les relations de l’UE avec le Royaume-Uni, y compris les travaux en cours pour mettre en œuvre le protocole ; et le paquet de mesures que la Commission a annoncé cette semaine pour concrétiser l’ambition climatique de l’UE.

Leur réunion intervient après que le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, a dénoncé à Bruxelles pour avoir mis en place plus de 800 nouvelles réglementations sur l’Irlande du Nord sans préavis.

Il a déclaré à ses pairs que cette décision montrait que l’UE ne prenait pas “au sérieux” le fait qu’elle faisait des lois “pour un autre territoire” après le Brexit.

Le Cabinet Office a affirmé que le bloc avait publié une mise à jour à ce sujet, indiquant que plus de 600 nouvelles mesures ayant un impact sur l’Irlande du Nord avaient été adoptées par le bloc commercial au cours des trois derniers mois, avec 200 autres en cours.

Hier, un haut ministre a averti que l’UE devait travailler avec le Royaume-Uni pour alléger les charges pesant sur l’Irlande du Nord plutôt que de « donner la priorité » au marché unique.

Penny Mordaunt du Cabinet Office a également déclaré aux députés qu’une situation “gravement déséquilibrée” se développait dans le fonctionnement du protocole.

Elle a déclaré que la Grande-Bretagne est “prête” à développer une nouvelle approche sur la mise en œuvre des accords commerciaux post-Brexit et présentera bientôt ses propositions.

