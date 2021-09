Brexit EN DIRECT : Von Der Leyen sous pression pour livrer l’armée européenne avant le vote critique | Politique | Nouvelles

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, fera une déclaration sur la situation humanitaire dans le pays cet après-midi avant un vote jeudi. Mais Manfred Weber, le chef du groupe de centre-droit au Parlement européen, a déclaré que le bloc devrait accélérer ses efforts pour renforcer sa propre capacité militaire à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

L’eurodéputé du parti populaire européen a ajouté : “Pas à pas, nous devons renforcer les capacités européennes, comme une force de réaction européenne avec quelques milliers d’hommes”. nécessité de poursuivre les évacuations.

S’exprimant en amont du débat, M. Borrell a ajouté : « Dans tous les cas, nous avons besoin d’un rapport d’évaluation sur le rôle de l’Union européenne (UE) en Afghanistan et les dysfonctionnements qui ont pu survenir au cours des vingt dernières années.

« Je l’ai proposé à mes collègues du Conseil, notamment, pour déterminer les raisons de l’effondrement de cette armée afghane, qui n’a pas su défendre son pays contre les talibans.

« L’eurocrate a précédemment qualifié les développements en Afghanistan de “catastrophe” et a déclaré qu’il y avait eu un échec des services de renseignement pour anticiper le retour rapide des talibans au pouvoir.

M. Borrell a déclaré que l’Europe avait un “devoir moral” de sauver autant d’Afghans que possible qui avaient travaillé pour l’UE en Afghanistan, mais a déclaré qu’il ne serait pas possible de tous les faire sortir.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, il a ajouté : “Permettez-moi de parler clairement et sans détour, c’est une catastrophe. C’est une catastrophe pour le peuple afghan, pour les valeurs et la crédibilité occidentales, et pour le développement des relations internationales”.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VOIR CI-DESSOUS :

Mise à jour de 8h : le Royaume-Uni est prêt pour le commerce mondial, selon Truss

Liz Truss appellera aujourd’hui les entreprises britanniques à se préparer à une augmentation post-Brexit des exportations vers les pays asiatiques.

Le secrétaire au Commerce international a déclaré que le Royaume-Uni était bien placé pour augmenter ses ventes avec les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Dans un discours, elle dira que seule une entreprise sur 10 exporte à l’étranger – mais cela devrait devenir “la norme”. L’établissement de liens commerciaux avec les pays de l’Est devrait jouer un rôle crucial dans le nivellement du pays en faisant baisser les prix et en augmentant les salaires.