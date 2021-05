Les relations post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni se sont détériorées depuis la mise en œuvre de l’accord commercial conclu en décembre de l’année dernière. Le protocole d’Irlande du Nord a continué d’être une source de désaccord pour Bruxelles et Londres, la dispute sur les vaccins plus tôt cette année a exacerbé les tensions et la pêche reste un coin entre le Royaume-Uni et la France. En avril, le Parlement européen a ratifié l’accord commercial tout en avertissant que le Brexit est une “erreur historique”.

L’accord a franchi son dernier obstacle politique et a été soutenu par 660 voix pour, 5 contre, avec 32 abstentions.

Le Premier ministre Boris Johnson a salué la nouvelle en déclarant : « Cette semaine est la dernière étape d’un long voyage, assurant la stabilité de notre nouvelle relation avec l’UE en tant que partenaires commerciaux vitaux, alliés proches et égaux souverains.

«Le moment est venu d’envisager l’avenir et de construire une Grande-Bretagne plus mondiale.»

Mais en février, les médias européens ont critiqué les ambitions du Royaume-Uni.

Le chroniqueur du journal néerlandais De Volkskrant, Bert Wagendorp, a célébré le départ, affirmant que le Royaume-Uni était “de retour à sa place”.

Il a dit: “Hourra! J’aime que les Britanniques quittent l’UE.”

“L'”erreur historique” de 1973 a enfin été corrigée. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? On aurait pu savoir tout de suite que c’était une erreur de faire appel à la perfide Albion.

“Pendant 47 ans, les Britanniques ont fait tout leur possible pour saboter, ralentir, diluer et transformer l’Europe en un marché pour Marmite et Pringles, remplaçant leur empire colonial perdu.”

Il a également laissé entendre que le Brexit était un acte d’automutilation, affirmant que la Grande-Bretagne s’était tirée une balle dans le pied.

Cependant, en Autriche, l’ambiance était plus sombre car un rédacteur en chef a averti que l’UE perdait l’un de ses «principaux piliers» au Royaume-Uni.

Rainer Nowak de Die Presse a déclaré : « L’Union européenne perd l’un de ses membres les plus importants, l’une de ses nations les plus fortes, la deuxième économie, environ un huitième de sa population… l’un des pays modèles pour l’intégration réussie de millions de personnes. des immigrés. L’Union perd l’un de ses principaux piliers. “

S’adressant à ceux qui sont heureux de voir le dos de la Grande-Bretagne, M. Nowak a insisté sur le fait que “les bonnes organisations permettent non seulement les critiques et les débats internes, mais les promeuvent”.

“Les dirigeants qui craignent la contradiction sont anxieux et souvent débordés intellectuellement”, a-t-il ajouté.