Brexit: Farage prédit l’effondrement de l’UE alors que les Danois «réticents» sont les plus susceptibles de partir | Politique | Nouvelles

Nigel Farage, 57 ans, a déclaré aux téléspectateurs qu’il pensait que les Danois seraient la prochaine brique du mur de Bruxelles. Interrogé par un téléspectateur de GB News lors de sa session Barrage the Farage quel pays il pensait qu’il quitterait l’UE le prochain, l’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party a déclaré: “Je pense que le Danemark est le plus probable.”

M. Brexit a ajouté: “Ils étaient réticents à adhérer, ils ne l’ont fait qu’en 1973.

“Il n’y a aucune raison pour que les Danois restent dans l’UE.”

L’ancien député européen dénigrant Bruxelles a affirmé que la raison pour laquelle le Danemark serait le premier pays à rejoindre la Grande-Bretagne en quittant l’UE était qu’il n’était pas davantage lié au bloc par l’adhésion à la monnaie unique.

M. Farage a déclaré : « Je pense que pour les pays qui sont dans l’euro, c’est plus difficile.

“Pas impossible mais plus difficile.”

Mais le général du Brexiteer a ensuite lancé à l’UE un avertissement concernant un membre de longue date du bloc.

“À un moment donné, les Italiens se rebelleront et ils partiront et ils quitteront l’euro et tout s’effondrera”, a-t-il déclaré.

Les sondages actuels suggèrent que les deux principaux partis populistes anti-UE – Frères d’Italie et Lega – enregistrent le plus de soutien parmi les électeurs italiens.

Cependant, en février de cette année, YouGov a demandé aux Danois comment ils voteraient dans un choix direct entre rester et quitter le bloc économique.

Dans ce sondage, les Danois ont catégoriquement soutenu l’adhésion à l’UE de 62 % à 23 %.

En revanche, YouGov a constaté que les Britanniques étaient toujours en faveur du Brexit et que la France avait le plus haut niveau de soutien eurosceptique de tous les États membres de l’UE avec 26%.

Les Italiens n’ont pas été interrogés dans ce sondage d’opinion.

Bien qu’il soit membre fondateur de l’UE, un sondage séparé en 2020 a montré que le soutien à la sortie de l’Italie de l’Union européenne était passé de seulement 26% en 2018 à 42%.