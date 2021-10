Brexit : Frost fustige Bruxelles au sujet de la règle de la CJCE en Ulster : « L’Irlande du Nord n’est pas un territoire de l’UE » | Politique | Nouvelles

David Frost, 56 ans, a affirmé que l’Union européenne commettrait une « erreur de jugement historique » si elle refusait d’accepter le protocole britannique amendé sur l’Irlande du Nord. Le ministre du Brexit, qui a présenté le nouvel accord « prospectif » à Lisbonne, a exhorté Bruxelles à soutenir un accord qui mettrait fin à la juridiction de la Cour européenne de justice sur l’Ulster.

« Il ne s’agit pas seulement du tribunal », a-t-il déclaré.

« Il s’agit du système dont le tribunal est le sommet – le système qui signifie que l’UE peut faire des lois qui s’appliquent en Irlande du Nord sans aucune sorte de contrôle ou de discussion démocratique. »

L’ancien PDG de la Scotch Whisky Association a également déclaré : « Même maintenant, alors que l’UE envisage des solutions possibles, il y a un air de dire : « Nous avons décidé ce qui est le mieux pour vous et allons maintenant le mettre en œuvre ».

Frost a ajouté: « Appliquer le droit de l’UE sans consentement dans une partie de celui-ci et que tout litige découlant de cet accord soit réglé par les tribunaux de l’une des parties. »

Le protocole actuel, que des personnalités unionistes de tout l’Ulster ont critiqué, impose des contrôles sur les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord et oblige l’Ulster à se conformer à la CJE.

Le Royaume-Uni a plutôt suggéré que les différends devraient être réglés par un arbitrage indépendant.

Mais Lord Frost a également utilisé son discours de Lisbonne pour réaffirmer les références unionistes du gouvernement.

« L’UE ne peut insister sur aucun changement, mais si elle le fait, elle doit se rappeler que c’est ce gouvernement, le gouvernement britannique, qui gouverne l’Irlande du Nord, comme il le fait pour le reste du Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

« L’Irlande du Nord n’est pas un territoire de l’UE.

« Il est de notre responsabilité de sauvegarder la paix et la prospérité en Irlande du Nord, et cela peut inclure l’utilisation de l’article 16 si nécessaire.

« Nous n’emprunterions pas cette voie gratuitement ou avec un plaisir particulier, mais il est de notre responsabilité fondamentale de sauvegarder la paix et la prospérité en Irlande du Nord, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous reposer tant que la situation n’a pas été réglée. »

La Commission européenne doit publier ses propres propositions de modification du protocole.

L’accord réformé de l’UE devrait inclure des mesures permettant aux chaînes de supermarchés de continuer à approvisionner la province sans avoir besoin de contrôles détaillés.

Le négociateur bruxellois du Brexit, Maros Sefcovic, a également promis de modifier des éléments du droit de l’UE qui suppriment les obstacles réglementaires qui empêchaient les médicaments utilisés par le NHS d’être prescrits aux résidents d’Irlande du Nord.

Selon le Times, la Commission européenne rejettera les propositions de M. Frost.

Une source de l’UE a déclaré au journal : « La CJCE est intrinsèque à l’accès complet au marché unique.

« Si la CJCE est supprimée, l’Irlande du Nord est supprimée du marché unique.

« Si cela se produit, le protocole est lettre morte – détruit. »