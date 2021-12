Le grand tabloïd Bild a noté près d’un an après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, que l’économie britannique a rebondi plus rapidement que celle de l’Allemagne. Bien que les deux pays souffrent de contractions majeures dues à la pandémie de coronavirus, le point de vente allemand a noté que le Royaume-Uni était désormais « en plein essor ».

Dans un rapport, le média allemand a salué la reprise économique de la Grande-Bretagne face au Brexit et à Covid.

Il a déclaré : « L’économie britannique – mesurée en termes de produit intérieur brut (PIB) – devrait croître de 6 à 6,4 % cette année, c’est-à-dire plus rapidement que l’Allemagne (prévision : 2,5 %).

« Mais : en 2020, les Britanniques ont été économiquement beaucoup plus touchés par la crise de Corona avec un moins de 8,5% (Allemagne: -4,6%).

« Quoi qu’il en soit, le marché du travail britannique est désormais en plein essor, le taux de chômage baisse (octobre : 4,2 %) et crée un nombre record de nouveaux emplois (1,2 million de septembre à novembre seulement). »

Cependant, Philip Fabian a noté dans Bild : « Le plus gros problème auquel sont confrontés les Britanniques est la pénurie de travailleurs qualifiés étrangers. »

Il a déclaré: «Jusqu’à 100 000 chauffeurs de camion restent à l’écart, ce qui provoque de graves lacunes dans l’approvisionnement des supermarchés.

« Les stations-service manquaient parfois de carburant pendant des jours. Inconcevable !

« Aussi fou : il n’y avait pas assez d’éleveurs de dindes, de porcs et de bouchers. Le résultat : des milliers d’animaux sains ont dû être abattus cette année.

« De nombreux chauffeurs de camion ont tout simplement abandonné parce qu’ils devaient être en quarantaine corona.

«Mais beaucoup d’entre eux étaient originaires de l’UE, sont retournés dans leur pays d’origine pendant la pandémie et ne peuvent plus facilement retourner sur l’île en raison de règles d’immigration plus strictes.

« Ou peut-être qu’ils ne veulent plus : un programme spécial de visa du gouvernement devrait corriger cet œuf auto-pondéré et attirer les travailleurs qualifiés désespérément recherchés sur l’île – mais il échoue. Presque personne ne vient.

Cela survient après qu’un autre hebdomadaire allemand a lancé une attaque contre Brexit Britain, affirmant que « personne ne veut rejoindre Boris Johnson en Grande-Bretagne ».

Der Freitag a lancé une attaque basée sur le visa Global Talent du Royaume-Uni, qui propose des itinéraires rapides pour les personnes considérées comme des leaders dans leurs domaines.

Il a affirmé qu’il n’y avait aucun doute que ce projet serait un « éclatement » qui conduirait le gouvernement à « se ridiculiser ».

Uwe Schütte, qui a enseigné dans une université anglaise avant de retourner en Allemagne « à cause du Brexit », a déclaré dans der Freitag : « Personne, vraiment personne ne veut rejoindre Boris Johnson en Grande-Bretagne.

Il a ajouté : « C’est l’amère réalité des universités britanniques du Brexit.

« Et les lauréats du prix Nobel ont de toute façon de meilleures options dans d’autres pays. »

Cela survient également après que le British Film Institute (BFI) a annoncé qu’un montant record de 4,14 milliards de livres sterling avait été dépensé pour la réalisation de programmes de télévision au Royaume-Uni en 2021.

Le plus grand système de stockage de batteries de Sembcorp Industries sera également construit à Teesside, dans un autre coup de pouce pour Brexit Britain.

Patrick Minford, président d’économie appliquée à l’Université de Cardiff, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que ces annonces sont bonnes.

« Je pense que la Grande-Bretagne est un endroit extrêmement prometteur. Je pense qu’il y a un grand avenir pour l’économie britannique, et cela a toujours été historiquement une grande économie.

Julian Jessop, un économiste indépendant, a également commenté que « les fondamentaux de l’économie britannique sont toujours assez solides » après Covid, la hausse de l’inflation et les pénuries mondiales.

Interrogé sur les annonces de BFI et de Sembcorp, M. Jessop a déclaré : « Vous pouvez toujours vous demander si ce genre de choses se serait produit de toute façon, sans le Brexit.

«Et aussi, vous devez vous demander s’il y a une sorte d’argent supplémentaire que le gouvernement a dû payer pour amener les entreprises à venir ici plutôt que d’aller à l’étranger.

« Donc, je ne les vanterais pas nécessairement comme d’énormes succès du Brexit.

« Mais ce que je pense que nous pouvons dire, c’est que le Brexit n’a pas été le désastre que beaucoup de gens ont mis en garde. »