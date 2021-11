Brexit Grande-Bretagne GAGNER ! Un nouvel avantage commercial attire un investissement de 150 millions de livres sterling de l’UE vers les côtes britanniques | Politique | Nouvelles

Ardagh Metal Packaging (AMP) est devenue hier la dernière entreprise cherchant à tirer parti du statut commercial « le meilleur des deux mondes » de la région, en annonçant son intention de construire une usine de canettes pour boissons de 200 millions de dollars (150 millions de livres sterling) près de Belfast. L’investissement créera un total de 170 nouveaux emplois dans la région. Le projet, qui est l’un des plus grands projets entièrement nouveaux de la région depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, peut être considéré comme un vote de confiance envers le protocole controversé de l’Irlande du Nord.

L’investissement d’AMP est intervenu quelques jours après que le groupe pharmaceutique d’Irlande du Nord, Almac, a annoncé qu’il créerait 1 000 emplois dans la région au cours des trois prochaines années dans le cadre d’une expansion mondiale.

Almac a fait l’éloge du protocole avec générosité, affirmant qu’il offrait « un accès unique, sans entrave et flexible au Royaume-Uni, à l’Europe et au-delà ».

Le protocole, qui a été convenu dans le cadre de l’accord sur le Brexit de décembre 2020, donne à l’Irlande du Nord un accès aux marchés britanniques, tout en lui permettant de rester dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Il a été introduit afin d’éviter une frontière dure entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, faisant de l’Irlande du Nord la seule région d’Europe avec un accès libre aux deux marchés.

AMP, basée au Luxembourg, prévoit d’exporter des boissons vers le Royaume-Uni et l’UE.

L’entreprise possède un portefeuille de clients impressionnant, dont le géant des boissons non alcoolisées Coca-Cola.

S’adressant au Financial Times à propos du projet, son directeur général Oliver Graham a déclaré : « Nous sommes ravis d’investir en Irlande du Nord, de répondre aux besoins de développement durable de nos clients et de réduire davantage notre empreinte carbone en nous localisant plus près de nos clients finaux.

Michael Gove a déclaré l’année dernière au public que l’Irlande du Nord obtiendrait « le meilleur des deux mondes » grâce au protocole.

Cependant, il a été critiqué ces derniers mois, obligeant le Royaume-Uni et l’UE à reprendre les pourparlers pour renégocier le protocole.

Depuis la fin de la période de transition le 31 décembre 2020, le protocole a été un point de friction, mais il s’est récemment intensifié, Downing Street affirmant que la façon dont il est géré par Bruxelles n’est pas durable.

En effet, les produits de Grande-Bretagne entrant en Irlande du Nord ont dû subir des procédures d’importation de l’UE dans les ports, ce qui signifie qu’une frontière avec la mer d’Irlande a été effectivement imposée dans le but d’empêcher une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Cela a entraîné des retards et des pénuries dans les supermarchés, Lord Frost affirmant que « plus de 200 fournisseurs » avaient décidé de cesser de vendre en Irlande du Nord.

L’UE et le Royaume-Uni sont actuellement en pourparlers pour renégocier le protocole.

Cependant, Lord Frost a menacé de déclencher l’article 16, qui suspendrait une partie de l’accord, affirmant qu’il pourrait devenir « la seule voie à suivre ».

Parlant des négociations, le directeur général du groupe de pression Manufacturing NI Stephen Kelly, a déclaré : «[Businesses are] concerné l’incertitude créée autour du déclenchement de l’article 16 serait considérée comme réelle [legal] péril.

« Dès que ce sera fait, l’Irlande du Nord sera considérée comme un défi juridique et les salles de conférence et les commandes des clients commenceront à être impactées le même jour, c’est juste la réalité. »

Un autre chef d’entreprise, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré au Financial Times : « Le déclenchement de l’article 16 créerait une autre incertitude qui durerait encore 12 mois, voire plus, au moment où nous entrons dans la période de Noël.

Il a déclaré qu’une entreprise manufacturière avait prévu de déplacer certaines opérations d’Irlande vers l’Irlande du Nord afin de bénéficier des deux juridictions, mais avait mis les plans sur la glace en attendant de voir comment se déroulent les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE.

Les deux pays viennent de conclure leur cinquième semaine de pourparlers.