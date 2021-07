Brexit Grande-Bretagne suralimenté ! Masterplan dévoilé pour propulser le Royaume-Uni en tête de peloton | Politique | Nouvelles

La stratégie d’innovation stimulera les investissements du secteur privé dans tout le Royaume-Uni et créera un environnement permettant aux entreprises britanniques de prospérer après la crise de Covid, selon le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle. Des responsables du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) ont déclaré que la pandémie avait montré qu’un investissement «ambitieux» dans la science, la technologie, l’innovation et l’entrepreneuriat pourrait aider la Grande-Bretagne à surmonter de nombreux défis majeurs.

BEIS a souligné le déploiement rapide des vaccins au Royaume-Uni, qui a utilisé ceux des secteurs privé et public, comme un exemple clé d’innovation dans une Grande-Bretagne balayée par Covid.

La stratégie d’innovation, qui sera dévoilée par le secrétaire aux affaires plus tard dans la journée, sera également soutenue par une augmentation des investissements publics annuels dans la recherche et le développement à 22 milliards de livres sterling.

Le gouvernement espère que l’augmentation des dépenses encouragera ceux du secteur privé à développer des technologies et des idées avant-gardistes.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré: “Le Royaume-Uni peut se prévaloir d’une fière histoire de changer le monde grâce à l’innovation.”

« De la révolution industrielle au développement de vaccins de l’année écoulée, l’impact sur notre vie quotidienne est indéniable », a-t-il ajouté.

Mais Kwarteng, qui a remplacé Alok Sharma en tant que secrétaire aux affaires en janvier 2021, souhaite également que le Royaume-Uni canalise cette séquence innovante à l’avenir.

“Cet esprit de découverte”, a-t-il poursuivi, “est toujours vivant dans ce pays aujourd’hui, mais nous n’avons pas toujours transformé notre génie de l’innovation en emplois et en entreprises ici en Grande-Bretagne.

« Les pays qui assurent le leadership dans ces technologies transformationnelles mèneront le monde, bénéficiant d’une croissance, d’une sécurité et d’une prospérité inégalées pour les décennies à venir – et c’est notre travail de veiller à ce que le Royaume-Uni suive le rythme de la course mondiale à l’innovation.

« Grâce à ce plan à long terme, nous voulons raviver la flamme de l’innovation et de la découverte de notre pays, en aidant les entreprises à saisir les vastes opportunités que l’innovation peut apporter.

« Si nous obtenons les bons résultats, nous pouvons jeter les bases des nouvelles industries de demain et garantir que les entreprises britanniques sont en tête du peloton pour transformer la science de pointe en nouveaux produits et services qui réussissent sur les marchés internationaux. »

Parallèlement à la stratégie d’innovation, un financement supplémentaire de 127 millions de livres sterling pour la recherche et le développement a été annoncé par UK Research and Innovation.

Les cinq nouveaux projets introduits stimuleront la croissance économique et créeront des milliers d’emplois à travers le Royaume-Uni, notamment dans les Midlands, au nord de l’Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Cela couvrira diverses industries, de l’élevage laitier numérique aux céramiques plus vertes et aux médias à la nano-fabrication.

Dame Kate Barker, présidente du panel du Strength in Places Fund qui a émis l’investissement, a déclaré : « Ces cinq projets ont le potentiel de fournir des recherches et des innovations qui transformeront l’activité au sein de leurs industries cibles, d’une manière profondément ancrée dans les forces locales. et bien liés à des plans économiques locaux plus larges.”

Lord David Frost, le ministre du Cabinet et ancien négociateur en chef du Royaume-Uni auprès de l’UE, présentera également l’approche réglementaire du Royaume-Uni après le Brexit plus tard dans la journée.

Frost et Kwarteng ont conçu conjointement le plan britannique de déréglementation post-Brexit.

Le ministre du Cabinet a déclaré : « Pour la première fois depuis une génération, nous sommes libres de mettre en œuvre des règles qui donnent la priorité au Royaume-Uni. »

Kwarteng déclarera que le Royaume-Uni fera une rupture distincte avec ce que les Brexiteers prétendaient être l’utilisation excessive du «principe de précaution» par l’UE et adoptera à la place un «principe de proportionnalité» à l’avenir.

Cependant, Joe Marshall de l’Institute for Government a averti que ces nouvelles mesures réglementaires pourraient causer des problèmes entre le Royaume-Uni et l’UE, en particulier en Irlande.

Dans un article publié le mois dernier, le chercheur principal a affirmé : « Une divergence par rapport aux règles de l’UE en Grande-Bretagne pourrait approfondir la frontière le long de la mer d’Irlande, l’Irlande du Nord étant toujours obligée de suivre de nombreuses règles de l’UE sur les marchandises.