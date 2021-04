Brexit justifié alors que l’expert choisit quatre façons dont la PCP de l’UE a écrasé la pêche britannique | UK | Nouvelles

La pêche, soutenue par le président français Emmanuel Macron, a été l’un des principaux points de discorde lors des négociations sur le Brexit. Avant même le début des négociations sur l’accord commercial, le gouvernement français a clairement indiqué au négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, qu’il devait faire pression pour des engagements plus forts sur les alignements réglementaires et l’accès aux eaux de pêche britanniques en échange du maintien du libre-échange. M. Macron a déclaré en mars de l’année dernière: “En aucun cas, nos pêcheurs ne seront sacrifiés pour le Brexit”.

En fin de compte, les deux parties sont parvenues à ce qu’elles ont toutes deux qualifié de “compromis mutuel”, qui a vu le gouvernement britannique se contenter d’une transition de cinq ans et demi “pendant laquelle l’accès est fixé”.

L’accord commercial permet à l’UE de conserver 75 pour cent de la valeur du poisson qu’elle capture actuellement dans les eaux britanniques, 25 pour cent étant restitué aux pêcheurs britanniques pendant la période de transition.

À partir de 2026, la Grande-Bretagne pourra réduire les quotas ou exclure les bateaux dans une zone de 6 à 12 milles marins.

On pense également que les bateaux britanniques auront accès à 145 millions de livres sterling supplémentaires de quota de pêche chaque année à cette période.

Pour de nombreux acteurs de l’industrie, il s’agit d’une victoire majeure car pendant trop longtemps, la Grande-Bretagne a laissé ses eaux se dégrader par la pêche industrielle.

Dans un rapport pour le groupe de réflexion sur le Brexit “ Red Cell ” intitulé “ Mettre les négociations sur la pêche dans leur contexte ” et publié en mars, le dirigeant de Save Britain’s Fish, John Ashworth, a brillamment expliqué les quatre choses que l’UE a faites qui ont complètement écrasé la pêche britannique.

Il a écrit: «Nous ne pouvons pas continuer avec un système qui a échoué pendant 40 ans.

“Ce qui a écrasé la pêche britannique est quadruple. La reddition, la mauvaise gestion, la corporatisation et la pénétration des ressources nationales dans ce que beaucoup de l’industrie de la pêche considèrent comme une lente série de mesures artificielles.

“L’UE a instauré un” accès égal “à ce qui est devenu les eaux / ressources communes de l’UE au début de la PCP, sachant que la Grande-Bretagne, avec des pêcheries riches, y adhérerait.”

L’éminent Brexiteer a noté: “C’est aussi ce que Ted Heath a vendu, bien qu’il ait été bien informé des conséquences – la fameuse réponse était que les pêcheurs britanniques et les communautés côtières étaient” consommables “.

«L’égalité d’accès a permis à l’UE de prétendre qu’après 10 ans, les choses allaient un peu de travers avec les actions.

JUST IN: la lettre de Cameron à Donald Tusk après avoir signé des textes avec “ LOL ”

“Une flotte européenne en maraude combinée aux progrès techniques que la Grande-Bretagne ne pouvait pas freiner avec sa propre politique avait dénudé les stocks.

«Cela a conduit à l’introduction d’un système européen de quotas.

“Les flottes de l’UE ont déclaré un bilan énorme de poissons débarqués. Cela leur a permis de détenir en moyenne 75 pour cent des quotas dans le cadre d’un système de« parts de stabilité relative »entre les États membres, alors que la Grande-Bretagne fournit 50 pour cent des eaux et 60 pour cent. des captures dans les eaux de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est. “

Par conséquent, dans un premier temps, a écrit M. Ashworth, en raison de cette reddition et de ce découpage, l’UE s’est débarrassée de la moitié des ressources qui auraient dû être britanniques si la Grande-Bretagne avait été comme la Norvège avec une pêche indépendante.

Par la suite, pour diviser la petite part de quota reçue par la Grande-Bretagne, le gouvernement a lancé un système appelé unités FQA.

M. Ashworth a expliqué: “Ces unités FQA donnent droit à ceux qui les détiennent à une proportion particulière de la tarte contingentée quel que soit le tonnage annuel de cette année-là.

«Cela a transformé en société une ressource nationale car le gouvernement a permis à ces unités FQA de devenir négociables.

«Comme le système de quotas ne fonctionne pas dans une pêcherie mixte (et que nos eaux étaient surexploitées par un troupeau de bateaux de l’UE), nous avons été soumis à des réductions de quotas de plus en plus sévères basées sur des données douteuses générées par les quotas.

«Ce manque de données est dû au fait que les pêcheurs ne peuvent pas débarquer tout ce qu’ils capturent – seulement les espèces pour lesquelles ils ont un quota.

«Tout ce qui dépasse le quota est jeté mort dans la mer. Les pêcheurs doivent donc capturer deux fois plus de poissons pour trouver ce qu’ils peuvent garder. La science se retrouve avec une image erronée des niveaux réels des stocks.

«Ceci, combiné à la perte initiale de nos ressources lorsque les quotas ont été introduits, a poussé de nombreuses petites préoccupations familiales au mur alors que l’industrie se consolidait pour devenir le dernier homme debout – ceux avec les plus gros chéquiers qui pouvaient acheter toujours plus d’unités FQA dont ils avaient besoin. juste pour maintenir la parité du même tonnage de poisson à capturer pour payer les emprunts. “

M. Ashworth a affirmé que cela permettait aux opérations de l’UE – qui étaient traditionnellement importantes – de s’établir en Grande-Bretagne et de renforcer la pêche familiale britannique aux prises avec les règles de l’UE.

Margaret Thatcher a tenté d’arrêter ces «produits phares» de l’UE, mais a été rejetée par la Cour européenne de justice (CJCE) dans l’affaire Factortame.

M. Ashworth a demandé: “Est-ce que tout ce qui précède était une série de coïncidences accidentelles ou quelque chose de délibérément planifié pour permettre le transfert de toutes les ressources britanniques entre les mains de l’UE avec seulement quelques grands opérateurs britanniques qui se sentaient” nous allons bien “?”