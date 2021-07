Brexit justifié après que l’europhile Mark Rutte a prédit que le Royaume-Uni “diminuerait” sans l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Brexit va “DIMINUER” le Royaume-Uni selon Mark Rutte

M. Rutte a présenté des excuses rampantes la semaine dernière après avoir admis qu’il avait commis une “erreur de jugement” en supprimant la plupart des restrictions sur les coronavirus dans le pays. L’assouplissement a entraîné une recrudescence des infections alors que la vie nocturne des Pays-Bas revenait. Il avait auparavant refusé de reconnaître ses doutes, affirmant qu’il s’agissait d’une “étape logique” vers un monde post-pandémique.

Ce n’est pas la première fois que M. Rutte doit s’excuser ces derniers temps: lui et l’ensemble de son gouvernement se sont excusés pour le scandale de fraude en matière de protection de l’enfance en janvier.

Son cabinet a rapidement démissionné et occupe actuellement un rôle de gardien jusqu’après la pandémie.

M. Rutte devra peut-être également envoyer des excuses au Royaume-Uni de l’autre côté de la mer du Nord pour ses commentaires sur le Brexit.

En 2019, il était fermement convaincu que le Brexit devait “diminuer” la Grande-Bretagne pour de bon.

Ses propos ont précédé le défi à la direction du Parti conservateur.

Brexit : Mark Rutte a prédit que le Royaume-Uni « diminuerait » après le Brexit (Image : GETTY)

Mark Rutte : Le Premier ministre néerlandais fait actuellement partie d’un gouvernement intérimaire (Image : GETTY)

Il a déclaré qu’aucun Premier ministre ne serait en mesure d’atténuer l’impact économique du Brexit sur le Royaume-Uni ou de maintenir sa puissance mondiale.

S’exprimant avant le sommet du Conseil européen à Bruxelles, il a déclaré à l’émission “Aujourd’hui” de BBC Radio 4: “Avec un Brexit dur – même avec un Brexit normal – le Royaume-Uni sera un pays différent.

“Ce sera un pays diminué.

“C’est inévitable.

“Parce que vous ne faites plus partie de l’Union européenne et que vous n’êtes pas assez grand pour occuper à vous seul une position importante, suffisamment importante sur la scène mondiale.”

Downing Street: Rutte photographié à l’extérieur du n ° 10 en 2019 (Image: GETTY)

Les propos de M. Rutte ne semblent pas avoir bien vieilli.

Le Royaume-Uni a continué sur sa lancée mondiale, allant même de l’avant avec son projet “Global Britain”.

Il a également obtenu des accords renouvelés avec d’innombrables pays qu’il avait alors qu’il faisait partie de l’UE.

Un accord notable est intervenu avec le Japon en octobre dernier.

Le Royaume-Uni a même conclu un accord commercial historique avec l’Australie – le premier du genre qu’il ait négocié depuis des décennies et en dehors de l’UE.

Dirigeants mondiaux : Rutte et Johnson lors d’un sommet des dirigeants mondiaux cette année (Image : GETTY)

Australie : le Royaume-Uni a conclu un accord de libre-échange avec l’Australie en juillet (Image : GETTY)

Cela signifiera une augmentation du libre-échange tarifaire entre les deux pays à l’avenir.

À peu près au même moment des commentaires de M. Rutte, de nombreux rapports et études ont brossé un tableau tout aussi sombre de l’UE sans le Royaume-Uni.

Dans un article publié par le Center for European Reform (CER) en 2019, il a été suggéré que le bloc deviendrait « plus fragmenté politiquement » après le Brexit.

C’était en partie, a-t-il dit, parce que “la Commission et le Parlement européens seront moins susceptibles de refléter les manières de penser et de travailler britanniques”.

Chronologie du Brexit : les dates clés à l’approche de la sortie du Royaume-Uni (Image : Express Newspapers)

Le rapport a déclaré: “Le nouveau Parlement européen sera plus fragmenté politiquement et moins susceptible de soutenir un commerce plus libre avec les pays tiers et la libéralisation du marché interne.”

Il a toutefois noté que cela ne serait pas un résultat direct du Brexit, mais “en raison de l’évolution de la politique dans l’UE”.

Pourtant, il a ajouté : « Le départ des députés britanniques du Parlement européen va toutefois renforcer cette tendance.

« Les eurodéputés conservateurs et travaillistes ont souvent travaillé main dans la main pour soutenir les politiques économiquement libérales.

Italexit : de nombreux pays d’Europe ont des mouvements anti-UE croissants comme Italexit en Italie (Image : GETTY)

“Les partis populistes, plus favorables aux politiques protectionnistes, devraient réussir aux élections du Parlement européen en mai.

« Ces partis devraient également bénéficier de manière disproportionnée de la redistribution de 27 des sièges actuels du Royaume-Uni entre les autres États membres.

“La France et l’Espagne en gagneront cinq chacune, et l’Italie trois ; et les sondages d’opinion suggèrent que les partis eurosceptiques pourraient arriver en tête aux élections du Parlement européen en France et en Italie.”

Les partis eurosceptiques ont ensuite réalisé des gains importants aux élections européennes de 2019, ainsi que les partis écologistes et libéraux.