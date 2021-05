Brexit justifié par Boris Johnson d’abroger la loi «catastrophique» de David Cameron | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson reprendra ses pouvoirs pour déclencher des élections anticipées. Le gouvernement n’a pas eu un contrôle total sur le calendrier des élections depuis une décennie, depuis que la coalition Cameron-Clegg a adopté la FTPA en 2011. En vertu de la loi, une élection générale est prévue pour le premier jeudi de mai de la cinquième année après la vote précédent, même s’il existe des situations où une élection peut être déclenchée plus tôt.

Les deux scénarios les plus importants où une élection générale peut avoir lieu plus tôt sont un vote de défiance envers le gouvernement et un vote des deux tiers de la Chambre des communes.

Avant l’adoption de la loi, le pouvoir de déterminer si une élection générale doit être tenue tôt était exercé par le premier ministre.

La Loi a transféré ce pouvoir au Parlement.

Cependant, dans le discours de la reine d’aujourd’hui, Sa Majesté a annoncé l’abrogation du projet de loi.

S’exprimant à Westminster Hour de BBC Radio 4, le chef de la Chambre des communes Jacob Rees-Mogg a déclaré: «Je suis heureux de dire que la FTPA sera abrogée.

«Cela a déjà été rédigé et c’est quelque chose que nous examinerons lors de la prochaine session.

«Cela rétablira le statu quo ante.

“Cela garantira que la constitution agira correctement et que nous n’aurons pas les manigances absurdes que nous avons eues en 2019.”

Les problèmes de la loi ont en effet été mis en évidence il y a deux ans lorsque le Parlement est devenu complètement bloqué par le Brexit.

M. Johnson a exigé des élections, affirmant que c’était le seul moyen de sortir de l’impasse, mais n’a pas été en mesure d’obtenir suffisamment de votes des députés.

Finalement, un changement au sein du Parti national écossais (SNP) lui a permis de se rendre dans le pays, et il a obtenu une énorme majorité de 80 personnes en décembre 2019.

Le célèbre historien constitutionnel et Brexiteer David Starkey a vivement critiqué la loi dans une interview exclusive avec Express.co.uk.

Il a déclaré en 2019: “Vous devriez avoir des élections générales, et le fait que nous n’en ayons pas est dû à une autre modification catastrophique de notre constitution.

“Le FTPA.

«Ce qui est frappant à ce sujet, c’est qu’il y avait quelque chose d’absolument similaire en 1641, ce qui permet au long Parlement de siéger tout au long de la guerre civile et de le transformer en Parlement croupion.

“Jusqu’à ce qu’il soit finalement chassé par le dictateur militaire Oliver Cromwell à la pointe d’un brochet.

«C’est ce qui arrive aux parlements qui siègent trop longtemps et le FTPA a été une catastrophe sans conteste».

M. Starkey a expliqué: “Cela nous a enfermés dans ce Parlement absurde qui ne peut s’entendre sur rien.

“N’oubliez pas que la seule chose sur laquelle le Parlement a pu se mettre d’accord, c’est de ne rien faire.

“Il n’a jamais été en mesure d’accepter de faire quoi que ce soit et l’atmosphère dans le pays est de plus en plus indignée face à cette impasse absolue, provoquée par cette loi absurde.”

Le Brexiteer a fait valoir qu’en dépit de la pourriture de l’accord de Theresa May, si le pays avait eu l’ancienne structure du Parlement, l’ancien Premier ministre aurait pu faire du vote en faveur de son accord avec l’UE une question de confiance.

Il a ajouté: “Elle ne pouvait pas en raison de la loi sur le Parlement à durée déterminée.

«Qui était responsable?

“Le parti libéral pas très démocratique.”

L’historien constitutionnel Vernon Bogdanor a également longuement parlé à Express.co.uk de la loi.

Le professeur a fait valoir qu’en refusant une élection anticipée avant le 31 octobre 2019, les Britanniques se sont essentiellement vu refuser la possibilité de décider s’ils voulaient ou non que la Grande-Bretagne quitte l’UE à l’Halloween.

Il a noté: «Les conservateurs avaient raison dans leur manifeste de 2017 de proposer l’abrogation de la loi.

«Car, dans le monde de la politique multipartite et des éventuels parlements suspendus dans lesquels nous pourrions entrer, la dissolution est une garantie vitale contre les manœuvres et les manigances entre partis.

«Loin d’être une menace pour la démocratie, la dissolution est une arme essentielle pour le gouvernement si l’on veut protéger les droits des électeurs».