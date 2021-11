Brexit justifié: Shapps passe au nucléaire sur la paperasserie de l’UE – Le Royaume-Uni a la possibilité de sortir du chaos de l’approvisionnement | Politique | Nouvelles

Le ministère des Transports a annoncé qu’il lançait une réflexion sur la formation des conducteurs de poids lourds dans le but d’augmenter le nombre de permis délivrés. À l’instar des pays d’Europe et des États-Unis, la Grande-Bretagne est aux prises avec une pénurie de chauffeurs routiers ces derniers mois.

La crise, couplée à la pandémie de coronavirus, a été blâmée pour les étagères vides dans les supermarchés et les achats de panique dans les stations-service.

Actuellement, les conducteurs doivent suivre cinq jours de formation périodique tous les cinq ans pour s’assurer qu’ils restent pleinement qualifiés pour conduire des poids lourds dans le cadre des certificats de compétence professionnelle de conducteur (DCPC).

La formation a été introduite par l’UE mais reste actuellement une partie de la loi britannique.

Beaucoup sont obligés de payer eux-mêmes la formation, les forçant à prendre la décision de quitter l’industrie et aggravant la pénurie de chauffeurs.

Le secrétaire aux Transports lance un examen dans le but de réduire le fardeau de la formation des conducteurs nouveaux et existants afin de pourvoir les postes vacants et de réduire les craintes de pénurie à long terme.

M. Shapps a déclaré: « Nous écoutons les leaders de l’industrie qui nous ont parlé des problèmes auxquels les conducteurs de poids lourds sont confrontés avec les accords CPC.

« Maintenant que nous avons repris le contrôle de nos propres lois et réglementations, je suis ravi de dire que nous lançons une révision de ces règles de formation.

« Nous comprenons qu’il est essentiel que les conducteurs restent pleinement qualifiés, mais nous cherchons à nous assurer qu’ils peuvent le faire de la manière la plus efficace possible tout en respectant les normes de sécurité routière.

« Aucun conducteur ne devrait être privé de sa poche ou de son travail sans faute de sa part.

« Il s’agit de la dernière d’une série de trente mesures que nous avons prises pour soutenir ce secteur vital et encourager les conducteurs à reprendre le travail ou à démarrer une nouvelle carrière dans l’industrie.

« Ces mesures fonctionnent – il n’y a pas d’arriéré de demandes de permis pour poids lourds et nous voyons plus de 1 000 personnes de plus que la normale demander un permis chaque semaine. »

L’examen demandera la contribution d’un éventail de parties prenantes, notamment des représentants des conducteurs, des employeurs, des formateurs et des intérêts de la sécurité routière.

La Road Haulage Association a estimé le mois dernier qu’il y avait une pénurie de plus de 100 000 chauffeurs qualifiés au Royaume-Uni.

M. Shapps a déjà pris des mesures pour tenter de réduire la pénurie en rationalisant le processus de test.

Le nombre de tests disponibles a également été augmenté de 90 %.

Plus de 40 000 demandes de permis pour poids lourds ont été traitées par l’Agence des permis de conduire et des véhicules en seulement quatre semaines, contribuant ainsi à réduire le manque à gagner.

L’annonce de la révision des règles de l’UE a été saluée par Logistics UK, une association professionnelle représentant plus de 18 000 entreprises du secteur des transports.

La directrice de la politique, Elizabeth De Jong, a déclaré : « Nous nous félicitons de la révision du Driver CPC, afin de garantir que la formation continue des conducteurs soit aussi efficace que possible tout en respectant toutes les exigences de sécurité nécessaires. »