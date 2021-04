Brexit: la France fait face à une interdiction de pêche depuis la Manche – Jersey envoie un avertissement à Macron | Politique | Nouvelles

Jersey n’a pas encore conclu d’accord de pêche à long terme post-Brexit permettant aux navires français de pêcher dans les eaux de la Manche.

Au lieu de cela, des arrangements temporaires pour la pêche dans les eaux de Jersey ont été finalisés par les autorités insulaires avec une période d’amnistie prolongée jusqu’au 30 juin après la fin de la période de transition suite aux demandes de l’UE.

Un accord a été conclu en janvier pour permettre aux bateaux de l’UE de continuer à pêcher dans les eaux de Jersey jusqu’au 1er mai, alors qu’un nouveau système de licence post-Brexit a été développé par le gouvernement de Jersey.

Cependant, Bruxelles s’est plaint que ce n’était pas assez de temps pour les pêcheurs français principalement de Normandie et de Brenton pour demander de nouvelles licences accordant la permission de pêcher dans la limite de 12 milles de l’île.

Dans un communiqué hier soir, le ministre des Relations extérieures de Jersey, Ian Gorst, a déclaré qu’un accord final avait été mis en place, ajoutant: « Nous avons accepté cette prolongation comme moyen de démontrer notre soutien aux pêcheurs de toutes nationalités dans la baie de Granville.

«Nous ne voulons pas que la sortie du Royaume-Uni de l’UE affecte nos relations avec la France, la Normandie ou la Bretagne et je suis donc heureux de tendre à nouveau la main de l’amitié à travers l’eau.

«J’espère que cette extension soutiendra un processus de transition en douceur et je demanderais à nos collègues européens et français de soutenir les navires et les exportateurs de Jersey dans leur adaptation aux nouvelles règles d’exportation et de débarquement direct.»

Le gouvernement de Jersey a souligné qu’aucune «extension supplémentaire ne sera envisagée».

Dans le cadre d’une période d’amnistie, les bateaux français étaient encore autorisés à pêcher dans les eaux des îles sans permis, ce qui s’appliquait également en vertu du précédent traité de la baie de Granville.

Mais la décision de «période d’amnistie» a provoqué la colère des pêcheurs des îles anglo-normandes qui ont demandé l’interdiction des navires français de pêcher des pétoncles et des buccins dans la région.

Les manifestations, menées par la Jersey Fishing Association, affirment également que les navires français pratiquent une surpêche, causant des dommages environnementaux et réduisant les stocks autour de la dépendance de la Couronne.

Ils ont également évoqué des difficultés à débarquer leurs prises en France en raison de problèmes de paperasse post-Brexit.

Le ministre de l’Environnement, John Young, qui s’est entretenu ces dernières semaines avec des pêcheurs de l’île et des ministres français, a ajouté: « J’espère que cette démonstration de bonne volonté sera réciproque de la part de nos voisins français et que nous verrons des améliorations pour les pêcheurs et les commerçants de Jersey lors du débarquement. leurs marchandises dans les ports français. «

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT DE L’EXPRESS, VOIR CI-DESSOUS:

Mise à jour de 7h30: les hôtes NI discutent avec l’administration de Biden via le protocole NI

Le ministre de l’Agriculture de Stormont a fait part de ses préoccupations au sujet du protocole de l’Irlande du Nord avec un représentant de l’administration américaine.

Edwin Poots s’est entretenu avec le consul général américain par intérim à Belfast Bryan Wockley pour discuter de l’après-Brexit Arrangements commerciaux en mer d’Irlande.

M. Poots est un critique virulent du protocole, affirmant que de nouveaux contrôles et processus affectent négativement le secteur agroalimentaire de la région.