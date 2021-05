Brexit La Grande-Bretagne a jeté son dévolu sur l’Afrique du Sud pour un boom commercial – un domaine clé identifié | Politique | Nouvelles

Le député Andrew Selous a salué la sortie du Royaume-Uni de l’UE comme une opportunité de renforcer davantage les liens avec l’Afrique du Sud à l’avenir. Il a déclaré que les deux pays faisaient déjà un volume important d’échanges chaque année – d’une valeur de 8 milliards de livres sterling en 2020 même avec la pandémie – mais que les nouvelles perspectives internationalistes du Royaume-Uni offriraient de nouvelles opportunités aux deux partenaires du Commonwealth.

“Je ne dirais pas que nous avons déjà quitté l’Afrique, donc je ne dirais pas que l’expression” la Grande-Bretagne est de retour “est la bonne, mais nous cherchons définitivement à revitaliser et à redynamiser notre relation”, a-t-il déclaré à ce site Web.

«Il y a beaucoup à construire sur ce qui est une relation déjà très établie, mais cela pourrait être bien plus.

«C’est l’économie la plus industrialisée et la plus diversifiée d’Afrique et c’est le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni en Afrique, ce qui est probablement le résultat de liens hiérarchiques, de liens linguistiques, les systèmes juridiques sont les mêmes.

“Il y a une grande affinité avec le Royaume-Uni. Nous n’obtenons aucune faveur spéciale simplement parce que nous sommes britanniques, mais beaucoup de gens sont très heureux de faire affaire avec nous s’ils le peuvent.”

M. Selous s’est entretenu avec Express.co.uk dans le cadre d’une série d’entretiens avec les envoyés commerciaux du Royaume-Uni, explorant les nouvelles opportunités post-Brexit pour la Grande-Bretagne.

L’accord avec l’Union douanière de l’Afrique australe en 2019 reconduit les termes du commerce britannique avec l’Afrique du Sud dont le Royaume-Uni était couvert pendant son séjour dans l’UE.

Le député du sud-ouest du Bedfordshire a déclaré que l’accord fournissait des bases solides pour que les deux pays développent leurs échanges, les énergies renouvelables étant un domaine clé pour une plus grande collaboration grâce aux vents violents de l’Afrique du Sud.

M. Selous a déclaré: “L’Afrique du Sud a des avantages naturels en matière d’énergie renouvelable et le Royaume-Uni possède des compétences et une expertise dans ce domaine.

“Je pense simplement qu’il y a là un énorme potentiel pour faire beaucoup de choses ensemble pour un bénéfice énorme pour les deux pays.”

Il a ajouté: «C’est un pays de 57 millions d’habitants.

Cela signifie que pendant deux à quatre heures par jour, certaines parties du pays subissent des coupures de courant.

Boris Johnson a promis que le Royaume-Uni mènera une révolution verte à travers le monde, aidant à réduire les admissions de carbone en passant à des sources d’énergie alternatives.

“Les étoiles se sont alignées dans un sens”, a déclaré M. Selous.

“Le Royaume-Uni cherche à être un investisseur majeur en Afrique et à être le partenaire commercial de choix.”

Décrivant l’un des domaines pour améliorer l’accord commercial actuellement en place, le député a déclaré que l’économie verte de l’Afrique du Sud pourrait être stimulée par l’élimination des tarifs sur les exportations de voitures britanniques.

“C’est un domaine particulier qui, je pense, sera capable de progresser”, a-t-il déclaré, expliquant que la London Electric Vehicle Company – un leader mondial dans la fabrication de voitures vertes – faisait pression pour un meilleur accès au pays.

“Je veux que le Royaume-Uni fasse beaucoup d’argent grâce à notre expertise et nos compétences dans les énergies renouvelables.”