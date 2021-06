Brexit La Grande-Bretagne bat l’UE pour des négociations commerciales “de pointe” -Truss ouvre les négociations aujourd’hui | Politique | Nouvelles

in

La secrétaire au Commerce international ouvre des pourparlers avec son homologue singapourien pour négocier un accord sur l’économie numérique (DEA). Aucun autre pays européen, ni la Commission européenne, n’a mené de négociations sur un tel accord auparavant.

Les nouvelles propositions radicales réduiraient les formalités administratives entre les deux économies, ouvrant de nouvelles opportunités aux entreprises britanniques.

Le Royaume-Uni fait déjà 3,2 milliards de livres sterling de commerce numérique avec la nation asiatique dans l’espoir d’augmenter les exportations une fois qu’un nouvel accord sera signé.

L’année dernière, 70 % des exportations de services du Royaume-Uni, des services financiers et juridiques au streaming musical et aux livres électroniques, ont été livrés numériquement à Singapour.

Au total, le Royaume-Uni a exporté 207 milliards de livres sterling de services numériques en 2019.

M. Truss a salué l’ouverture des pourparlers comme une preuve des avantages du Brexit et elle a exposé son ambition pour la Grande-Bretagne mondiale.

Elle a déclaré: “Nous devenons plus flexibles, plus agiles et moins défensifs dans notre approche du commerce.

“Notre ambition est de faire du Royaume-Uni une plaque tournante mondiale pour les services et le commerce numérique, en concluant une série d’accords avancés et de haut niveau avec les principaux pays du monde qui stimulent la productivité, l’emploi et la croissance au Royaume-Uni.”

Le secrétaire au Commerce international s’entretiendra avec le ministre singapourien chargé des relations commerciales, M. S. Iswaran, par vidéo en raison de la pandémie.

La DEA s’ajoutera à l’accord de libre-échange de 17 milliards de livres sterling déjà signé entre les deux pays en décembre de l’année dernière.

Mme Truss a ajouté : « Un accord de pointe avec Singapour nous maintiendra à l’avant-garde de la révolution technologique, nous assurant de montrer la voie dans le commerce et les industries numériques comme la fintech et la cybersécurité.

Les chefs d’entreprise ont salué le nouvel accord attendu.

Sally Jones, responsable de la stratégie commerciale chez EY au Royaume-Uni et en Irlande, a décrit la DEA comme “une opportunité importante pour le Royaume-Uni d’être à l’avant-garde dans l’élaboration de nouvelles règles commerciales”.

Elle a déclaré : « La transformation numérique peut libérer le potentiel humain et accélérer de nouvelles et meilleures façons de travailler.

“Pour le secteur des services au Royaume-Uni, il est désormais impossible de faire la distinction entre le commerce numérique et non numérique.

“Le numérique est au cœur de tout ce que nous faisons. Pendant trop longtemps, les accords commerciaux n’ont pas pris en compte les réalités de la façon dont les entreprises commercent aujourd’hui.”

Julian David, PDG de techUK, a ajouté : « Nous sommes ravis de voir le début de la première négociation commerciale britannique spécifique au numérique avec Singapour, un pays aux vues similaires avec qui nous partageons des liens commerciaux de longue date.

“Le commerce numérique est la branche du commerce international qui connaît la croissance la plus rapide et il sera crucial de mettre en place les bonnes règles pour notre reprise économique.

“Un accord sur l’économie numérique entre le Royaume-Uni et Singapour placera le Royaume-Uni fermement dans le club des pionniers en matière de politique et de facilitation du commerce numérique et techUK est prêt à soutenir un accord ambitieux.”