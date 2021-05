Brexit: la Grande-Bretagne bloque la prise de courant dans le tunnel sous la Manche, les eurocrates étant exclus des pourparlers | Politique | Nouvelles

Bruxelles a vu son rôle dans les querelles sur la liaison ferroviaire entre la Grande-Bretagne et la France réduite après une recommandation de hauts députés. Rachel Maclean, la ministre responsable du tunnel sous la Manche, a fait état de «progrès considérables» dans les pourparlers entre le gouvernement et les responsables français. Elle a déclaré que les discussions étaient conformes aux recommandations formulées par le Comité d’examen européen des Communes.

Les députés, dirigés par le vétéran du Brexiteer Sir Bill Cash, ont insisté sur le fait que les pourparlers devraient se dérouler entre Londres et Paris et non avec l’UE.

À la suite de cette instruction, Downing Street a rejeté les tentatives de la Commission européenne visant à garantir que le tunnel transmanche soit géré conformément au droit de l’UE.

Il a été dit que le gouvernement s’en tenait à ses «lignes rouges», qui n’incluent aucun alignement futur sur les règles de Bruxelles et aucun contrôle de la Cour européenne de justice.

Dans une réponse écrite à la commission, Mme Maclean a déclaré: «Je partage pleinement les vues de la commission sur l’importance du tunnel sous la Manche, notant les avantages sociaux et économiques importants qu’il apporte au Royaume-Uni et le rôle vital qu’il joue dans commerce frontalier avec l’Europe continentale et le reste du monde.

«C’est pourquoi le gouvernement est déterminé à assurer son succès futur. Un élément clé de cela consiste à négocier des accords bilatéraux au rythme avec la France, qui assureront le bon fonctionnement à long terme des opérations du tunnel sous la Manche, d’une manière pleinement compatible avec le statut du Royaume-Uni en tant que nation indépendante et souveraine.

Les eurocrates avaient espéré participer aux discussions sur les questions de sécurité du tunnel sous la Manche dans l’espoir de verrouiller la Grande-Bretagne aux réglementations bruxelloises.

Les problèmes comprennent les licences pour les conducteurs de train, les certificats de sécurité et les licences d’opérateur.

Plusieurs accords bilatéraux pourraient être conclus dans les semaines à venir avec la France sur la gestion du tunnel sous la Manche.

La liaison ferroviaire transmanche a beaucoup fait les manchettes en raison du Brexit et de la pandémie de coronavirus.

Le fonctionnement du Chunnel pour des domaines tels que les normes de sécurité et les qualifications des conducteurs est actuellement régi par un traité anglo-français de 1986.

Maintenant que nous avons quitté le bloc, l’accord est devenu nul et non avenu.

Sans remplacement, les tronçons britannique et français tomberaient sous des régimes distincts.

Mais Downing Street a apparemment rejeté toute tentative de maintenir la liaison ferroviaire «liée» par les décisions de la CJE pour les litiges portant sur les règles de l’UE.

Et plus récemment, Eurostar, qui exploite le principal service de passagers, a obtenu la semaine dernière un renflouement de 250 millions de livres sterling de ses actionnaires, dont le gouvernement français.

Le Royaume-Uni a refusé de se joindre aux tentatives de sauvetage alors que l’entreprise était au bord de l’effondrement en raison d’un effondrement dramatique du trafic de passagers.