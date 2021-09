Brexit La Grande-Bretagne détient une monnaie d’échange avec l’Allemagne alors que la Russie et la Chine se profilent | Politique | Nouvelles

Gibraltar : Morton discute des priorités dans les relations post-Brexit

Après que le Royaume-Uni a quitté l’UE le 1er janvier, la chancelière Angela Merkel et le Premier ministre Boris Johnson ont parlé d’une « volonté » de renforcer les liens entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Maintenant, un expert a suggéré que la Grande-Bretagne pourrait s’associer à l’Allemagne en matière de politique étrangère, affirmant que le Royaume-Uni pouvait aider Berlin “incertain”.

Christian Odendahl, économiste en chef du groupe de réflexion Center for European Reform, a déclaré que la Grande-Bretagne peut offrir à l’Allemagne une sécurité contre les menaces voisines.

Il pense que l’affirmation croissante de la Russie, de la Chine et de la Turquie offre une opportunité pour une amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

Il a ajouté : « Plus la Grande-Bretagne est la plus constructive du côté de la politique étrangère et de sécurité, meilleures seront les relations, car c’est l’un des problèmes que l’Allemagne ne sait pas comment traiter et résoudre.

“C’est là que se situent les préoccupations de l’Allemagne et que Londres a beaucoup à offrir.”

Brexit news: un expert a déclaré que le Royaume-Uni “avait beaucoup à offrir” à l’Allemagne en matière de politique étrangère (Image: GETTY)

Brexit news: Christian Odendahl a déclaré que Berlin n’était “pas sûr” de la manière de gérer la Chine et la Russie (Image: GETTY)

En avril, l’Allemagne a appelé à une coopération plus étroite avec la France au vu de la situation sécuritaire tendue en Europe marquée par la « menace » russe, la montée de la Chine et la propagation du « terrorisme islamiste » dans la région du Sahel.

La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré à l’époque que la Chine est “le défi stratégique le plus difficile à long terme” pour l’Europe alors qu’elle est une “nécessité absolue” pour relever les défis majeurs de notre époque, dont le réchauffement climatique.

Un responsable allemand a déclaré à Politico en septembre : « Ce serait incroyablement puissant si nous pouvions combiner nos positions.

“Le Royaume-Uni et l’Allemagne ont des vues similaires sur un très large éventail de questions.”

LIRE LA SUITE: Lord Frost a ordonné de prendre des mesures urgentes alors que les lois de l’UE étouffent les affaires

Brexit news: Il a ajouté “C’est là que se situent les préoccupations de l’Allemagne … Londres a beaucoup à offrir” (Image: PA)

Brexit news: Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne était “très disposée” à conclure “un traité d’amitié” avec le Royaume-Uni (Image: PA)

Lorsque Mme Merkel a rencontré M. Johnson à Downing Street en juillet, la chancelière sortante a manifesté sa volonté de renforcer les relations allemandes avec le Royaume-Uni.

Elle a déclaré que l’Allemagne était “très disposée” à travailler sur “un traité d’amitié ou un accord de coopération” avec Londres, appelant à ce que cela reflète “toute la largeur des relations”.

Mme Merkel a ensuite déclaré: «Je souhaite que nous travaillions très étroitement ensemble dans le domaine économique, dans le domaine de l’énergie et bien sûr dans le domaine culturel – je souhaite surtout que les contacts entre nos jeunes ne s’endorment pas. Parce que le [EU’s mobility] Le programme Erasmus n’existe plus, il y a un danger et il faut trouver d’autres formats.

Cependant, la chancelière a également averti que les relations plus étroites entre l’Allemagne et le Royaume-Uni dépendraient de la résolution du conflit britannique avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord.

Elle a déclaré à l’époque : « Du côté allemand, nous nous considérons toujours comme faisant partie de l’UE.

“Et maintenant, je pense que la prochaine étape consiste à régler les problèmes du protocole d’Irlande du Nord de manière à ce que tout le monde puisse vivre avec et que tout le monde puisse protéger ses intérêts.”

A NE PAS MANQUER

Brexit news: Odendahl a suggéré que le Royaume-Uni mette fin à la dispute avec l’Irlande du Nord pour les relations allemandes (Image: EXPRESS)

S’adressant à Politico, M. Odendahl a déclaré que le meilleur moyen pour le Royaume-Uni d’améliorer ses relations avec l’Allemagne serait de résoudre le différend post-Brexit sur le protocole d’Irlande du Nord.

Il a déclaré au point de vente: “Chaque chancelier allemand de toute coalition dirait:” Résolvons ce problème du Brexit et du commerce et arrivons à une relation stable et digne de confiance, puis nous pourrons parler “.

« Donc, le mieux que le Royaume-Uni puisse faire pour améliorer ses relations avec l’Allemagne est de régler le conflit avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord.

“Au contraire, le Brexit a renforcé la tendance des partis allemands à s’entendre sur l’UE, car la sortie de la Grande-Bretagne a signifié que l’Allemagne est encore plus en position de chercheur de compromis.”

Brexit news : un responsable a déclaré : ” Le Royaume-Uni et l’Allemagne ont les mêmes idées… sur les questions ” (Image : EXPRESS)

Cela survient alors que le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Mass a blâmé le “ressentiment du côté français” à l’égard de l’accord nucléaire britannique sur le Brexit avec l’Australie et les États-Unis pour l’échec d’une réunion clé.

Le 15 septembre, Londres, Washington et Canberra ont conclu le pacte AUKUS, qui prévoit que le Royaume-Uni et les États-Unis aident l’Australie à construire des sous-marins à propulsion nucléaire.

L’annonce de l’accord a provoqué la colère en France car elle a conduit à la fin de l’accord du pays avec l’Australie, d’une valeur de 27 milliards de livres sterling (31,5 millions d’euros).

M. Mass a déclaré : « Il y a du ressentiment du côté français, que je peux bien comprendre.

“Certaines choses doivent être réglées avant que vous puissiez vous asseoir dans un tel format.”