Brexit La Grande-Bretagne devance l’UE dans les start-ups high-tech : « C’est une histoire britannique » | Politique | Des nouvelles

Le secteur technologique du Royaume-Uni a connu une année record avec des start-ups attirant plus de capitaux que jamais. Au cours de sa meilleure année depuis 2014, quelque 24,4 milliards de livres sterling ont été levés par des start-ups et des scale-ups, selon les chiffres publiés par le Conseil de l’économie numérique du gouvernement. C’est plus du double de la somme collectée l’année précédente, et cela correspond à ce que beaucoup avaient prédit serait une période de numérisation accélérée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le capital-risque a afflué sur des plateformes en ligne comme le vendeur de voitures Motorway et le site de vêtements d’occasion Depop, ainsi que le challenger bancaire Starling Bank – tous collectant des fonds qui les ont poussés au nord d’une valorisation de 1 milliard de dollars (740 millions de livres sterling), aidant eux pour obtenir ce qu’on appelle le statut de licorne.

Les États-Unis restent cependant en tête du marché des start-up technologiques : au cours de la première semaine de décembre 2021, la capitalisation boursière d’Apple a approché 3 000 milliards de dollars (2 200 milliards de livres sterling), soit plus que l’ensemble du marché boursier allemand ce jour-là.

Mais, comme l’a noté Wolfgang Münchau, un analyste politique allemand écrivant dans Euro Intelligence, l’Europe rattrape maintenant les Américains.

Le continent possède désormais son propre coin prometteur de petites entreprises en démarrage pour rivaliser « pour la première fois » avec la Silicon Valley américaine.

Mais, comme l’a écrit M. Müchau : « Il s’agit principalement d’une histoire britannique.

L’Allemagne et la France arrivent considérablement derrière le Royaume-Uni en termes d’investissements cumulés, environ 45 milliards de dollars et 50 milliards de dollars (33 milliards de livres ; 37 milliards de livres) de moins respectivement.

Le boom semble refléter la division nord-sud de l’Europe, l’Espagne ne tenant qu’à un fil et l’Italie même pas dans le top dix de la liste.

M. Münchau a déclaré: « Il ne s’agit donc pas d’un phénomène à l’échelle de l’UE, et certainement pas d’un phénomène de la zone euro, mais britannique et nord-européen.

« Il y a des tonnes de statistiques en plus dans [Atomico’s] rapport, sur le plus grand VC [venture capital] transactions, les plus grandes sorties de capital-risque et bien d’autres.

« Dans le jargon de l’industrie du VC, les start-ups VC évaluées à 1 milliard de dollars [£740million] ou plus s’appellent des licornes. »

Une licorne européenne sur cinq appartient au secteur de la fintech – la technologie financière – ce qui explique l’importance du Royaume-Uni, en particulier de Londres, comme lieu de prédilection.

M. Münchau a déclaré qu’il pensait que le prochain « grand secteur pour attirer les investissements » serait la crypto-finance.

Il a écrit: « Ceci aussi sera avant tout une histoire britannique. »

Alors que la Grande-Bretagne a bénéficié de premières conclusions la montrant comme une puissance de démarrage croissante, les données de l’année dernière pourraient être une source de préoccupation.

Les chiffres de Beauhurst, un moniteur de start-up, révèlent que les investisseurs américains ont lancé un raid sans précédent contre les entreprises technologiques britanniques en 2021.

Au total, 130 technologies britanniques ont d’abord été acquises par des entreprises américaines entre janvier et mi-décembre 2021, contre 87 l’année précédente et au-dessus du record précédent de 105 en 2018.

Bien qu’il s’agisse d’un signe positif que la Grande-Bretagne est en train de devenir une plaque tournante pour la création de start-up, les données pourraient faire craindre que les entreprises nationales soient vendues avant qu’elles ne puissent atteindre leur plein potentiel.

Il intervient à la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle force de sécurité nationale qui permettra aux ministres d’intervenir dans des accords beaucoup plus petits.

Actuellement, le gouvernement ne peut pas examiner les rachats d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 70 millions de livres sterling par an dans la plupart des industries.

Cela limite sa capacité à empêcher que des entreprises prometteuses ne soient arrachées avant qu’elles n’atteignent ce stade.

Mais la nouvelle loi, qui entrera en vigueur mardi, supprimera ce seuil et obligera toutes les entreprises de toutes tailles à informer le département commercial si elles sont vendues à un acheteur étranger.

Tobias Ellwood, président conservateur du Defense Select Committee, a déclaré au Daily Telegraph : « Dans la poussée mondiale pour devenir plus stratégiquement indépendante après Covid, l’Amérique fait un travail incroyable au détriment de la Grande-Bretagne.

« Nous devons reconnaître l’impact que cela a sur nos propres capacités et notre force souveraine.

« Cela va à l’encontre de la sage ambition à long terme du gouvernement de devenir une superpuissance de haute technologie.

« Cette ambition n’est pas soutenue par l’attitude de laisser-faire actuelle consistant à autoriser l’achat de nos principales entreprises de haute technologie de cette manière. »