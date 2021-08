Brexit La Grande-Bretagne doit prendre le contrôle de la crise des migrants, prévient Nigel Farage | Politique | Nouvelles

Écrivant dans le Daily Express, l’ancien chef du Brexit Party a critiqué la France et l’UE pour ne pas avoir «levé le petit doigt» pour empêcher les traversées dangereuses. Et il a défié Bruxelles et le président français Emmanuel Macron d’accepter un sommet, sinon de nombreuses vies seront perdues et les communautés britanniques continueront de souffrir. Le diffuseur GB News a déclaré : « Plus nous envoyons d’argent en France, plus il y en a.

“Pour résoudre ce problème, nous avons besoin que les Français et Bruxelles coopèrent, mais ils refusent de lever le petit doigt pour aider la Grande-Bretagne au Brexit.”

Nigel Farage a déclaré que le seul moyen de mettre fin au trafic de migrants à travers la Manche est de dissuader les migrants en montrant qu’ils seraient refoulés en mer ou expulsés du Royaume-Uni s’ils atteignaient ses côtes.

“Notre seule option est de remorquer les bateaux de migrants et de les ramener dans le pays sûr de la France, puis nos anciens partenaires de l’UE viendraient à la table des négociations”, a-t-il ajouté.

Le nombre de personnes ayant fait le voyage en petites embarcations cette année a dépassé les 10 000, avec 482 personnes seules qui ont traversé mercredi.

L’année dernière, il a été signalé que près de 300 migrants étaient morts en tentant de traverser la Manche depuis 1999.

M. Farage a dénoncé le fait que l’Union européenne a été accusée de faire de la politique avec la crise des migrants en entravant délibérément les progrès d’un éventuel accord avec la France.

Des sources britanniques affirment que la Commission européenne “ferme les yeux sur les personnes qui meurent” en refusant d’entamer des pourparlers pour permettre à la Grande-Bretagne de renvoyer en France les migrants qui ont traversé la Manche.

Les responsables de l’UE auraient insisté sur le fait que le droit de négocier un accord d’asile et de réadmission appartient entièrement au bloc, et non aux États membres individuels.

Un porte-parole de la commission a déclaré au Sunday Telegraph que l’accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni “ne comprend pas de dispositions sur l’asile et le retour” et “pour le moment, nous nous concentrons sur sa mise en œuvre et nous n’envisageons pas de poursuivre les négociations pour compléter le une entente”.

Une source conservatrice a accusé la commission de “fermer les yeux sur les personnes qui meurent”, tandis qu’une source gouvernementale a suggéré que la question était devenue mêlée à des “manigances post-Brexit”.

Le projet de loi sur la nationalité et les frontières donne aux forces frontalières le pouvoir de renvoyer en France les migrants ayant traversé la Manche.

Mais la France a jusqu’à présent refusé d’accepter de reprendre les migrants.

Le mois dernier, Priti Patel, la ministre de l’Intérieur, et Gérald Darmanin, son homologue français, ont signé un accord stipulant que les deux pays « soutiennent l’idée d’un accord de réadmission Royaume-Uni-UE à l’avantage mutuel en termes de dissuasion de l’immigration illégale et de lutte contre la criminalité bandes”.

Comment by Nigel Farage:

As members of the European Union the unrestricted free movement of people changed the make up of the UK.

“We were told in the referendum that 3 million EU citizens were living in the uk to now discover that it is 6 million.

As members we could only return asylum seekers if they had first applied in another EU state.it is easy to see why we voted to take back control.

The 2021 channel migrant crisis is totally out of control with 10500 already having crossed the channel and now being accommodated in 4 star hotels and private houses.

The people on the Kent coast feel like they are living under invasion.

Yet the more money we send to France the greater the numbers that come.to resolve this we need the French and Brussels to cooperate, but they refuse to lift a finger to help Brexit Britain.

We are faced with obstruction from Brussels and the refusal of President Macron to hold an overdue summit.the EU has its own migrant crisis following the crazy decision in 2015 to allow anyone crossing the Mediterranean to stay.

But we, as a now independent country, do not need to make the same mistake.

If Brussels and Paris won’t cooperate then we need to force them to.our only option is to put migrant boats under tow and return them to the safe country of France.

Then our former EU partners would come to the negotiating table!

If Brexit Britain does not get back control of its borders there will be a heavy political price for Priti Patel and Boris Johnson to pay.

Enough is enough.