Brexit La Grande-Bretagne dynamisée par les énergies renouvelables de pointe : « Peut prévoir pour 100 ans » | Sciences | Nouvelles

Boris Johnson : la COP26 est un « changement décisif » dans la bataille contre le changement climatique

Le Royaume-Uni et des pays du monde entier font pression pour davantage de production et d’utilisation d’énergie renouvelable dans le but de freiner le réchauffement climatique induit par l’homme. Lors du récent sommet COP26 à Glasgow, il a été largement admis que l’accélération du déploiement des énergies renouvelables était réalisable au cours de la prochaine décennie. L’accord final conclu a été largement considéré comme une version édulcorée de lui-même après que les délégués ont accepté une modification de dernière minute du texte proposé par l’Inde pour « réduire progressivement » plutôt que d’éliminer progressivement l’utilisation du charbon.

Depuis qu’il a quitté l’UE, le Royaume-Uni est devenu une puissance scientifique, ce qui inclut des plans pour une « révolution industrielle verte ».

L’année dernière, le Premier ministre Boris Johnson a présenté son plan en dix points pour la transition, qui couvrait l’énergie propre, les transports, la nature et les technologies innovantes.

Le plan est conçu comme un guide pour le Royaume-Uni afin d’éradiquer sa contribution au changement climatique d’ici 2050.

L’une des initiatives de production d’énergie renouvelable qui pourrait changer la donne pourrait être trouvée dans le déploiement d’hydroliennes : des constructions similaires aux éoliennes mais qui sont placées sous l’eau.

Brexit Grande-Bretagne : les scientifiques sont capables de prédire les marées jusqu’à 100 ans à partir d’aujourd’hui (Image : GETTY)

COP26 : Le sommet sur le climat a vu les dirigeants du monde entier se mettre d’accord sur un accord (Image : GETTY)

Le Dr Danny Coles, de l’Université de Plymouth, qui étudie actuellement la puissance potentielle des hydroliennes, estime qu’exploiter les marées du Royaume-Uni – deux marées hautes et deux marées basses chaque jour – pourrait fournir au pays 11% de sa puissance.

L’un des principaux avantages des turbines marémotrices, dit-il, est leur élément de prévisibilité.

En raison de la façon dont la Terre, la Lune et le Soleil fonctionnent ensemble, les scientifiques sont en mesure de prédire le potentiel d’énergie marémotrice du Royaume-Uni jusqu’à 100 ans.

Cela contraste avec le solaire ou le vent, qui sont capricieux et pourraient apporter un soulagement en période de tension, comme la récente crise énergétique.

Le Dr Coles a déclaré à Express.co.uk : « Il existe une importante ressource énergétique marémotrice au Royaume-Uni.

« Si nous prenons le Pentland Firth en Écosse et les eaux des Orcades, la mer d’Irlande et le canal de Bristol, la Manche, ce sont toutes des régions qui présentent des courants de marée rapides qui, s’ils sont exploités, peuvent fournir une source fiable d’énergie renouvelable qui ne ne comptez pas sur la météo.

« C’est ce que je pense être un point vraiment important ici qui différencie la marée de l’éolien et du solaire.

« Ces deux dépendent de la météo : si le vent ne souffle pas, nous n’allons pas obtenir une énorme quantité d’énergie éolienne.

Échec : les militants pour le climat disent que l’accord de la COP, en substance, a échoué (Image : GETTY)

« Mais avec la marée, les marées sont entraînées par la Terre, la Lune et le Soleil, et le mouvement relatif entre eux.

« Nous savons donc exactement quel niveau d’énergie marémotrice pourrait être généré à cette époque la semaine prochaine, voire dans cent ans.

« C’est de cela que cela dépend et c’est là que la vraie beauté réside dans ce que l’énergie marémotrice peut offrir. »

Il a poursuivi en notant une récente accalmie de la quantité de vent au Royaume-Uni, qui a réduit la production d’énergie éolienne d’environ 60 % par rapport aux niveaux typiques observés en automne.

À cela s’ajoutait le fait que 50 % des centrales nucléaires du Royaume-Uni étaient en maintenance.

Et, dans le même temps, la demande mondiale de gaz naturel a explosé à la suite des crises géopolitiques observées en Russie et en Biélorussie.

Le Royaume-Uni utilise généralement le gaz naturel comme solution de secours s’il y a des accalmies dans l’énergie éolienne ou si les centrales électriques sont éteintes.

Mais, parce que la demande de gaz était élevée, son prix a grimpé en flèche, et il s’en est suivi ce que le Dr Coles a décrit comme un « vrai problème de sécurité énergétique », où de nombreuses personnes au Royaume-Uni – et dans le monde – ne pouvaient temporairement pas se permettre de payer. pour l’énergie, ce qui, dans des circonstances plus difficiles, peut entraîner l’extinction des lumières.

Orcades : Il existe un projet d’hydrolienne aux Orcades, l’archipel au large des côtes écossaises (Image : GETTY)

Pentland : Un autre projet de turbine, cette fois à Pentland, en Écosse (Image : GETTY)

Il a poursuivi: « Ce que l’énergie marémotrice peut offrir, c’est cette prévisibilité, nous savons exactement combien d’énergie ou combien d’électricité les turbines marémotrices peuvent générer chaque mois : et c’est à peu près la même quantité chaque mois.

« Avec cette prévisibilité, vous pouvez également prévoir quand fermer d’autres centrales électriques comme les centrales nucléaires si elles doivent être entretenues et réparées.

« , avoir suffisamment d’énergie provenant d’autres sources, comme la marée.

« Encore une fois, cela vous donne ce genre de capacité à planifier comment répondre à la demande future avec les technologies de production dont vous disposez, que vous n’avez tout simplement pas avec d’autres sources, c’est donc là que réside, à mon avis, une grande partie des avantages, mais beaucoup des gens n’en parlent pas encore vraiment. »

Il existe une série de grands projets d’hydroliennes à travers le Royaume-Uni.

Énergie renouvelable : les coûts des énergies renouvelables ont baissé au fil des ans (Image : Express Newspapers)

Il s’agit notamment du projet MeyGen à Pentland Firth ; le Tidal Array aux Shetland, qui a actuellement 0,4 MW (mégawatt) installé, et le dispositif O2 aux Orcades, soit 2 MW.

Le lagon de marée de la baie de Swansea est également quelque chose qui a été présenté comme produisant une part importante des besoins énergétiques du Royaume-Uni.

Cependant, on ne sait pas s’il décollera un jour après que le gouvernement britannique a rejeté ses besoins de financement proposés.

La contribution des énergies renouvelables à la production d’électricité au Royaume-Uni a plus que doublé depuis 2014.

Énergie marémotrice : les turbines sont placées sous l’eau et génèrent de l’énergie à partir de la force des vagues (Image : GETTY)

En 2020, les énergies renouvelables – principalement éolienne, solaire, biomasse et hydraulique – représentaient 43 % des 312 TWh (térawattheure) de production d’électricité nationale du Royaume-Uni.

L’analyse de S&P Global Platts Analytics prévoit que l’énergie nucléaire représentera 56 % de la demande d’électricité du Royaume-Uni en 2026.

La prévision indique que la production éolienne devrait doubler du niveau actuel à 131 TWh par an.