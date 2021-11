Brexit La Grande-Bretagne en course pour 1 000 milliards de livres sterling d’exportations – un nouveau plan ambitieux pour libérer la puissance du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le ministère du Commerce international a dévoilé son nouveau plan « Made in UK – Vendu dans le monde » pour doubler le nombre d’exportations britanniques. Le renforcement des liens commerciaux à travers le monde est un élément clé de la vision post-Brexit Global Britain de Boris Johnson.

Le Royaume-Uni a exporté 600 milliards de livres sterling de biens et services l’année dernière.

Les ministres veulent voir cela augmenter rapidement et ont dévoilé un plan en 12 points dans le cadre de la stratégie du gouvernement « Race to a trillion ».

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré : « Il s’agit d’un moment décisif dans notre histoire commerciale nationale.

« Alors que nous concluons de nouveaux accords commerciaux ambitieux dans le monde entier, il est plus vital que jamais que les entreprises du Royaume-Uni profitent de ces opportunités et libèrent tout leur potentiel d’exportation.

LIRE LA SUITE: Boris lance l’assaut contre l’UE « folle » alors qu’il s’en prend à « l’échec »

« Notre stratégie d’exportation aidera davantage d’entreprises à commencer à exporter et aidera celles qui exportent déjà à vendre plus de produits dans davantage de pays.

« Atteindre 1 000 milliards de livres sterling d’exportations d’ici la fin de cette décennie signifie plus d’emplois, plus d’opportunités et des salaires plus élevés, aidant le Royaume-Uni à se mettre à niveau et à mieux reconstruire. »

Le plan en 12 points comprend l’introduction d’un service de soutien à l’exportation qui offre un « guichet unique » pour les conseils en matière d’exportation, le lancement du programme UK Tradeshow pour aider à promouvoir les entreprises britanniques et l’expansion de l’Académie d’exportation du département.

Les responsables espèrent que l’augmentation des exportations contribuera non seulement à promouvoir le Royaume-Uni à l’étranger, mais aidera également à niveler le Royaume-Uni.

Le ministère souhaite que les niveaux plus élevés d’exportations observés dans le sud-est de l’Angleterre se reproduisent dans l’ensemble du pays.

Des recherches gouvernementales ont montré que les exportateurs paient des salaires plus élevés et sont en moyenne 21 % plus productifs.

A NE PAS MANQUER :

Les Britanniques se moquent de l’UE alors que Shell abandonne son bloc pour le Brexit [REACTION]

Brexit en plein essor en Grande-Bretagne ! Le Royaume-Uni conclut un accord commercial CPTPP [INSIGHT]

Le PM prévient que le Royaume-Uni pourrait « raisonnablement et de manière appropriée » invoquer l’article 16 [UPDATE]

Les exportations soutiennent également actuellement 6,5 millions d’emplois à travers le Royaume-Uni.

Actuellement, la Grande-Bretagne est en retard sur des pays comme l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas pour le nombre d’exportateurs.

Seule une entreprise britannique sur dix environ exporte actuellement.

Le ministre des Exportations, Mike Freer, a déclaré : « Nous savons que les entreprises sont à différents stades de leur parcours d’exportation.

« Certains sont déjà des exportateurs prospères mais souhaitent vendre plus de produits ou atteindre de nouveaux marchés.

« D’autres doivent encore franchir le pas et exporter pour la première fois.

« Quelle que soit votre histoire, notre support sur mesure, notre expertise et notre réseau international sont là et prêts à vous aider à maximiser vos ambitions et à vendre dans le monde. »

Lorsque le Premier ministre a remporté les élections générales de 2019, il s’est engagé à créer davantage d’opportunités dans l’ensemble du Royaume-Uni pour améliorer les salaires et la qualité de vie.