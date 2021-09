Brexit La Grande-Bretagne entame aujourd’hui des pourparlers sur un pacte commercial de 9 000 milliards de livres sterling alors que les pourparlers sur le CPTPP commencent aujourd’hui | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne tiendra son premier cycle de négociations avec les 11 membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Le Royaume-Uni a officiellement soumis une candidature pour rejoindre le groupe plus tôt cette année, les membres acceptant de poursuivre les pourparlers d’adhésion.

L’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam composent tous le CPTPP, qui représente 15 % du commerce mondial.

Si le Royaume-Uni rejoint le groupe, ce sera la deuxième économie impliquée derrière le Japon et permettra aux exportateurs britanniques de faire plus facilement des affaires à l’étranger.

Rejoindre le partenariat pourrait signifier un commerce en franchise de droits pour 99,9% de toutes les exportations.

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante sur notre chemin pour rejoindre le CPTPP, qui nous permettra de tisser des liens plus étroits à la fois avec de vieux amis et certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde.

« Rejoindre ce partenariat de haut niveau offrira de réelles opportunités aux exportateurs et prestataires de services britanniques et aidera nos innovateurs à ouvrir de nouveaux marchés diversifiés.

“Saisir des opportunités comme celle-ci est exactement l’objectif de Global Britain et contribuera à créer des emplois de haute qualité et une prospérité dans chaque région de notre pays.”

Rejoindre le groupe commercial est un élément clé de la vision stratégique du Premier ministre Boris Johnson visant à déplacer les intérêts du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique.

Le CPTPP augmentera l’accès aux marchés à croissance rapide et aux grandes économies projetées de l’avenir, notamment le Mexique, la Malaisie et le Vietnam.

Les pourparlers se dérouleront virtuellement et devraient commencer aux premières heures de ce matin.

Il ouvre la voie à une série de négociations sur l’adhésion du Royaume-Uni au bloc commercial CPTPP.

Dans le même temps, la ministre du Commerce Penny Mordaunt effectuera également une visite officielle dans les pays du CPTPP, le Chili et le Pérou.

Elle doit rencontrer la ministre chilienne de l’Agriculture Maria Emilia Undurraga et son homologue péruvien Roberto Sanchez ainsi que des entreprises de la région, selon le ministère du Commerce international.

Mme Mordaunt a ajouté à propos de son voyage : “Le Chili et le Pérou sont d’importants partenaires commerciaux stratégiques pour le Royaume-Uni, et je profiterai de cette visite pour explorer des liens commerciaux et d’investissement plus approfondis avec les deux pays.

“Alors que nous entamons les négociations pour rejoindre le CPTPP, il n’y a pas de meilleur moment pour les entreprises britanniques de profiter des opportunités d’exportation croissantes dans cette partie dynamique du monde.”

Ce sera sa première visite à l’étranger en tant que ministre du Commerce après avoir été promue à ce poste par M. Johnson à la suite de son remaniement ministériel au début du mois.

En plus de l’adhésion au CPTPP, Mme Mordaunt discutera des opportunités d’expansion des échanges bilatéraux avec les deux pays.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a signé des accords commerciaux avec 67 pays depuis qu’il a quitté l’UE.

Alors que beaucoup sont des accords de reconduction de l’époque où le Royaume-Uni était dans le bloc, des accords de toutes pièces avec l’Australie et le Japon ont également été signés.

Un pacte avec la Nouvelle-Zélande devrait être confirmé dans les semaines à venir.