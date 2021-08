Brexit La Grande-Bretagne est « aux commandes » alors qu’un énorme nouveau projet spatial est appelé à « rivaliser avec Galileo de l’UE » | Sciences | Nouvelles

Lundi, le Premier ministre Boris Johnson a ouvert un centre de 35 millions de livres sterling chez Airbus Stevenage, “pour la fabrication de satellites”, avant de rappeler au public dans une vidéo “l’accord conclu il y a un an pour acheter OneWeb”. OneWeb est la constellation à large bande en orbite terrestre basse (LEO), acquise par le gouvernement, avec Bharti Global, pour fournir une couverture Internet “globale”. (1,73 milliard de livres sterling) nécessaire au déploiement des 650 satellites restants de sa constellation.

Il s’est associé à Airbus, la plus grande entreprise spatiale d’Europe, pour “concevoir et fabriquer” les satellites d’Orbit House, le nouveau siège spatial et de défense ultramoderne et respectueux de l’environnement d’Airbus.

Et le président du comité parlementaire de l’espace, David Morris, a déclaré à Express.co.uk que cela offrait également au Royaume-Uni une autre opportunité énorme.

Il a déclaré : « Il existe ici un potentiel pour que OneWeb et Airbus travaillent encore plus ensemble à l’avenir.

“Ces deux, ensemble, pourraient produire un système capable de rivaliser avec Galilée.

“Airbus avait une participation dans OneWeb avant sa faillite.

“Cela a déjà fonctionné dans une certaine mesure avec OneWeb, mais maintenant nous sommes aux commandes.

“Nous pouvons maintenant décider de l’endroit où nous prenons la nouvelle technologie.”

Cela vient après que l’UE a exclu le Royaume-Uni de son programme Galileo.

Le système mondial de navigation par satellite (GNSS) sera mis en service en 2026 et comportera un service public réglementé (PRS) pouvant être utilisé par les agences gouvernementales, les forces armées et les services d’urgence.

LIRE LA SUITE : Bon débarras Galilée ! Le Royaume-Uni « parle déjà avec les États-Unis » pour intégrer le GPS dans les satellites

Elle est intervenue après que l’UE a décidé que cette “fonctionnalité cruciale” ne serait accessible qu’aux membres du bloc, bien que le Royaume-Uni joue un rôle décisif dans son développement.

OneWeb a été conçu avant tout comme une constellation à large bande – il fournira des signaux Internet 4G ruraux, et un jour 5G, à travers le pays.

Il fonctionnera en LEO, par opposition aux orbites terrestres moyennes utilisées par Galileo et GPS.

Mais alors que les plans actuels verront la première série de satellites de OneWeb utilisés pour le haut débit, certains l’ont pressenti pour des développements futurs qui pourraient inclure une capacité de navigation comme Galileo.

Et M. Morris, député de Morecambe et Lunesdale, a déclaré que la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE était désormais “confirmée”.

Il a ajouté : « Cela montre que OneWeb était un bon investissement gouvernemental, il justifie la décision de quitter l’UE et nous permet de reprendre la souveraineté de nos propres actifs dans l’espace.

“Nous sommes également sur le point de faire plus de ce genre de projets à l’avenir – pas seulement avec OneWeb.

A NE PAS MANQUER

Le Royaume-Uni lancera son propre satellite avec le Space Command “pour lutter contre la menace russe [REVEALED]

Coronavirus : impact psychologique du port du masque [EXPOSED]

Le plan de Boris Johnson pour réduire votre facture d’énergie de 750 £ [REVEALED]

« Nous voulons que davantage d’entreprises de haute technologie se manifestent.

« Le projet de loi sur l’Agence pour la recherche et l’invention avancées (ARIA) est en cours d’examen au Parlement – ​​nous avons maintenant besoin de quelqu’un pour en prendre le contrôle. »

M. Morris pense qu’il y a d’autres bonnes nouvelles en route pour le Brexit en Grande-Bretagne.

Il a poursuivi: “Cela va au-delà de ce pour quoi OneWeb a été acquis à l’origine.

“Nous développons maintenant une grande entreprise et amenons plus d’emplois au Royaume-Uni.

“C’est également l’intention du gouvernement de ramener OneWeb sur les côtes britanniques.

“Il est actuellement stationné dans le domaine de la NASA. Mais ce serait formidable d’ouvrir une autre base ici.”

La société indienne Bharti Global et le gouvernement ont racheté conjointement OneWeb à la faillite du chapitre 11 pour 1 milliard de dollars (730 millions de livres sterling) l’année dernière.

La société de télécommunications basée à New Delhi a depuis investi 500 millions de dollars supplémentaires (362 millions de livres sterling).

Cela survient après qu’Eutelsat, basé à Paris, a également déclaré un investissement de 550 millions de dollars (400 millions de livres sterling), une décision qui aurait provoqué la colère de certains à Bruxelles.

Bharti sera le plus grand actionnaire de la société avec une participation de 38,6 %, tandis que le gouvernement, Eutelsat et la société japonaise Softbank détiendront chacun 19,3 %.