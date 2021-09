Brexit La Grande-Bretagne est en passe de devenir une superpuissance technologique alors que Boris se fraye un chemin dans la bureaucratie de l’UE | Politique | Nouvelles

M. Singham, PDG de Competere, a été interviewé par le présentateur de GB News, Tom Harwood, lors de son créneau matinal sur les implications de l’annonce radicale du ministre du Brexit à la Chambre des Lords hier. L’homme parfois surnommé le “cerveau du Brexit” a déclaré: “Je pense qu’il y a certaines choses que vous voulez faire si vous voulez vraiment être une puissance technologique scientifique que je pense, je pense que le Royaume-Uni a le potentiel d’être.

«Il n’y a qu’une poignée de pays dans le monde qui peuvent, peuvent, peuvent avoir cette aspiration moins évidente que les États-Unis en sont un. Mais je pense que le Royaume-Uni est juste là-haut.

Se référant aux lois strictes du bloc sur les données, il a expliqué : « Si vous regardez le RGPD, que Lord Frost a mentionné hier, il est presque impossible de concevoir qu’il s’agit d’une superpuissance technologique, avec une réglementation de style RGPD, car ce que cela fait, c’est qu’il donne la priorité à la vie privée sur flux de données.

“Personne ne dit que la vie privée doit être jetée par la fenêtre, bien sûr la vie privée est importante, mais trouver le bon équilibre est la chose essentielle.”

M. Singham a fait valoir que le RGPD “bascule davantage vers la confidentialité”.

Il a ajouté: « Donc, la suggestion est que nous allons nous éloigner de ce type d’approche et entrer davantage dans un monde où nous parlons aux pays d’avoir des règles d’adéquation et de reconnaissance mutuelle et ce genre de choses entre les régimes qui sont légèrement différents .

« Donc, les données sont une chose, les essais cliniques ont été mentionnés hier, les OGM ont également été mentionnés hier.

« Là où il y a eu un petit écart, c’est sur la réforme de la réglementation nationale. »

Il a expliqué : « Nous ne nous écartons pas de la réglementation européenne juste pour le plaisir de la divergence

« Nous divergeons afin de développer l’économie britannique, et le but du jeu là-bas est de réduire les niveaux de distorsions du marché et de réglementation qui faussent le marché au Royaume-Uni.

“Cela ne veut pas dire déréglementation, cela ne signifie pas que nous nous débarrassons de beaucoup de réglementations, cela signifie que nous allons avoir de meilleures réglementations.”

Comme Lord Frost l’a dit hier, une grande partie de la réglementation en Europe était un “modèle unique” qui n’avait aucun sens pour le Royaume-Uni, a déclaré M. Singham.

Il a ajouté : « Franchement, cela n’a pas souvent de sens pour l’UE non plus en termes de croissance économique.

« Donc, je pense que ce que nous allons voir, c’est, pouvons-nous améliorer la façon dont nous réglementons ? Lord Frost en a parlé hier.

« Pouvons-nous avoir une manière plus scientifique de promulguer des réglementations ? Donc, vous examinez en fait leur impact sur le marché, vous examinez leur impact commercial et vous essayez de réglementer de manière à nuire le moins possible au commerce et à la concurrence économique.

« Donc, vous pourriez avoir de nombreuses réponses réglementaires différentes à un problème particulier, dont certaines nuisent au commerce et au marché de manière significative et d’autres non et vous auriez en fait une tentative de produire des réglementations qui nuisent le moins au marché. que possible. Nous n’avons jamais vraiment fait cela auparavant.