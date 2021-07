Brexit La Grande-Bretagne est invitée à adopter des politiques RTE pour déclencher une nouvelle révolution économique | Sciences | Nouvelles

Un médecin robot extraordinaire réussit l’examen médical de la Chine

Et cette décision a été soutenue par l’ancien Premier ministre Tony Blair, qui a déclaré que le moment était venu pour le Royaume-Uni d’embrasser la nature transformatrice de la technologie. Le nouveau rapport, intitulé The Way of the Future et publié pour coïncider avec la publication de la propre stratégie d’innovation du gouvernement, rassemble des experts de premier plan d’un large éventail de domaines qui ont présenté leurs propositions dans dix essais révolutionnaires.

La révolution technologique du 21e siècle est transformatrice Tony Blair

Les idées vont de la défense de l’innovation avec une grande exposition de style victorien à une refonte du financement de la science pour réduire la bureaucratie, et de l’investissement dans un centre de recherche en génomique de premier plan au recrutement des jeunes talents scientifiques les plus prometteurs du monde entier avec l’aide de bourses.

La collection est un projet conjoint de The Entrepreneurs Network et du Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

M. Blair a déclaré : « La révolution technologique du 21e siècle est transformatrice, extraordinaire dans ses conséquences et son impact, et elle devrait et devrait dominer notre réflexion dans les années à venir.

« Personne ne doute que la technologie peut aussi avoir des effets négatifs. Mais le point critique est que pour le meilleur ou pour le pire, cela change le monde. »

Il a ajouté : « C’est l’événement du monde réel qui se produit à notre époque, pour notre peuple et dans le monde entier. Le défi pour la politique est de la comprendre, de la maîtriser et de l’exploiter pour de bon.

« Pourtant, trop souvent, les décideurs politiques ignorent son importance ou se concentrent sur des questions comme celles liées à la vie privée qui sont importantes mais limitées ; alors que le vrai débat devrait porter sur la façon dont nous utilisons la technologie pour inaugurer une nouvelle avancée de l’humanité. »

L’entrepreneur de la Silicon Valley Patrick Collison, co-fondateur du géant des paiements Stripe, a également approuvé le rapport.

Il a déclaré : « Les révolutions industrielles et scientifiques qui ont fleuri au Royaume-Uni étaient le produit d’une ambition délibérée, d’un accent mis sur la compréhension technique et scientifique, d’une volonté de contempler l’inhabituel, d’une appréciation de l’expérimentation dans les institutions et les incitations, d’une insatisfaction à l’égard de la statu quo et intériorisation de la vérité fondamentale selon laquelle des améliorations de notre état matériel sont à la fois possibles et urgentes.

Il ajoute : « Ces attitudes, qui ne sont l’orientation culturelle par défaut dans aucune société, ont contribué à amorcer une trajectoire durable et pluri-siècle qui a propulsé le niveau de vie à des niveaux inimaginables auparavant.

“Toutes les preuves suggèrent que c’est aussi l’état d’esprit qui nous aidera à découvrir les meilleurs moyens d’améliorer la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui.”

En février, le ministre des Affaires, Kwasi Kwarteng, a confirmé le lancement de l’Advanced Research & Invention Agency (ARIA), un nouvel organisme de recherche indépendant destiné à financer la recherche scientifique à haut risque et à haut rendement.

À l’époque, il avait déclaré : « De la machine à vapeur aux dernières technologies d’intelligence artificielle, le Royaume-Uni est imprégné de découvertes scientifiques.

« Les défis d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’épidémies ou de changements climatiques, nécessitent des solutions audacieuses, ambitieuses et innovantes. »

Il a ajouté : « Dirigée indépendamment par nos scientifiques les plus exceptionnels, cette nouvelle agence se concentrera sur l’identification et le financement rapide de la recherche et de la technologie les plus avancées.

« En éliminant les formalités administratives inutiles et en mettant le pouvoir entre les mains de nos innovateurs, l’agence aura la liberté de faire avancer les technologies de demain, alors que nous continuons à mieux reconstruire grâce à l’innovation. »

Les essais de The Way of the Future sont :

Un État numérique : Philip Salter et Kirsty Innes soulignent les avantages pour les particuliers et les entrepreneurs de passer à un état véritablement numérique. Le UK Research Cloud : Seb Krier soutient que traiter la puissance de calcul du cloud comme une nouvelle forme d’infrastructure numérique peut débloquer l’innovation, réduire les biais, et promouvoir la diversité dans la recherche en IAProcurer l’innovation : Chris Haley explique comment des marchés publics efficaces peuvent améliorer les services publics, réduire les coûts et stimuler l’innovation. pour financer la rechercheL’Atlas Institute : Henry Fingerhut et Benedict Macon-Cooney proposent une feuille de route pour la découverte scientifique afin de nous aider à explorer les recoins sombres de la connaissanceOmics UK : un centre de recherche multi-omique peut aider à accélérer des traitements ciblés ignOperation Paperclip 2.0 : Anton Howes, Sam Dumitriu et Philip Salter exhortent le Premier ministre Boris Johnson à chercher à attirer les plus brillants du monde à venir au Royaume-Uni. et statut de l’innovationTestbed Nation : Anton Howes et Sam Dumitriu affirment que la Grande-Bretagne doit devenir une nation d’utilisateurs précoces d’innovations technologiquesConstruire une densité de talents : Matt Clifford veut que le Royaume-Uni devienne la première destination mondiale pour les aspirants fondateurs