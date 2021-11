Brexit La Grande-Bretagne est invitée à passer au nucléaire et à suralimenter l’économie moderne | Politique | Nouvelles

L’Independent Business Network (IBN) soutient dans un nouveau rapport qu’à long terme, l’énergie nucléaire est la source d’électricité à faible émission de carbone la moins chère.

Il indique que sur une base de coût à long terme, il est inférieur de 65% à celui du gaz avec capture et stockage du carbone (CSC) et de 36% de moins que l’éolien terrestre.

L’IBN pointe du doigt la France pro-nucléaire qui a réduit ses émissions par unité d’énergie à un rythme six fois plus rapide que celle de l’Allemagne qui s’est concentrée sur les projets solaires et éoliens.

La stratégie française est également beaucoup plus abordable pour les contribuables, selon l’IBN.

Le groupe d’entreprises appelle également le gouvernement à abandonner son moratoire sur la fracturation hydraulique, arguant qu’il dispose d’un « énorme potentiel » pour jeter un pont vers l’avenir zéro carbone de la Grande-Bretagne.

Le président de l’Independent Business Network, John Longworth, a déclaré : « Ce dont le pays a besoin, c’est d’une stratégie pour nous amener à zéro net qui soit à la fois sensible aux besoins de la planète et de l’économie.

« Le programme actuel du gouvernement est fondé sur le fait de se plier au mélodrame des éco-alarmistes comme Greta Thunberg et Pierce Corbyn. Nous devons emprunter la voie la plus rentable vers le net-zéro et non la plus à la mode. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous devons passer au nucléaire et faire de la fracturation hydraulique. Le nucléaire n’a peut-être pas l’air câlin, mais il est rentable, écologique, sûr et sécurisé. Contrairement au vent, nous pouvons prédire avec précision la quantité d’électricité qui sera livrée au réseau national un jour donné. »

Concernant le gaz de schiste, il a ajouté : « Plutôt que de devoir compter sur le gaz de Vladimir Poutine qui n’est pas réputé pour sa fiabilité, nous pourrions le produire ici et enfin fournir des emplois britanniques aux travailleurs britanniques… plutôt qu’aux russes.

Le rapport intervient alors qu’il est apparu que British Airways prévoyait de lancer les premiers vols commerciaux propulsés par du carburéacteur durable l’année prochaine dans le cadre d’une révolution verte du transport aérien.

Le carburéacteur vert produit aux États-Unis pourrait être mélangé à du carburant fossile conventionnel pour alimenter la flotte de BA.

La compagnie aérienne travaille également avec des sociétés de carburant sur quatre projets de production de carburéacteur vert au Royaume-Uni, qui pourrait propulser ses avions à partir de 2025.