Brexit La Grande-Bretagne est prête à entamer des négociations sur un pacte commercial avec les États-Unis, selon le Parlement | Royaume-Uni | Nouvelles

Le secrétaire d’État britannique au Commerce international a révélé que des discussions étaient actuellement en cours aux États-Unis. S’adressant à Bloomberg Television, Anne-Marie Belinda Trevelyan, 52 ans, a déclaré : « L’un de mes ministres, Penny Mordaunt, est actuellement en Californie, ayant exactement ces conversations et elle visitera également la Géorgie et le Tennessee, la Caroline du Sud et l’Oklahoma.

Les négociations pour un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis ont commencé sous l’administration Donald Trump, mais les négociations formelles ne se sont pas poursuivies sous Joe Biden.

Cependant, lors d’un voyage aux États-Unis, Boris Johnson, 57 ans, a eu un indice que l’accord était « désactivé », car Biden ne cherchait pas à conclure d’accords commerciaux avec un pays pour le moment.

Parlant du gouvernement américain, Mme Trevelyan a déclaré qu’elle comprenait pourquoi l’administration Biden se concentre sur son programme national plutôt que de faire avancer les négociations commerciales.

Le secrétaire d’État au Commerce international a déclaré : « Nous sommes prêts à reprendre et à poursuivre ces négociations avec l’équipe dès que nous en aurons la capacité. »

Mme Trevelyan a déclaré que les discussions de Mme Mordaunt avec des représentants de l’État incluront des questions telles que l’assouplissement des obstacles à la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de stimuler le commerce des services, et également la manière d’améliorer l’accès des entreprises britanniques aux marchés publics.

En 2017, M. Johnson, qui occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le Royaume-Uni était désormais « le premier en ligne pour conclure un grand accord de libre-échange avec les États-Unis ».

Mais, à l’heure actuelle, les pourparlers sur un accord global sont au point mort, et les discussions sur les tarifs de l’acier suggèrent que le Royaume-Uni a désormais une main plus faible après le Brexit.

L’administration Trump a imposé un tarif de 25 % sur l’acier, ainsi qu’un droit de 10 % sur les importations d’aluminium en mars 2018 dans un certain nombre de pays, en utilisant une disposition sur la sécurité nationale dans une loi commerciale de 1962.

