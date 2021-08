Brexit La Grande-Bretagne est sur le point de remporter une énorme victoire alors que la centrale électrique récupérant l’énergie des étoiles se rapproche de la réalité | Sciences | Nouvelles

in

Plus tôt cette année, il a été annoncé que l’aimant le plus puissant du monde serait expédié à Cadarache, en France, pour être installé dans le réacteur ITER.

Avec un champ magnétique culminant à 13 Tesla, l’aimant sera environ 280 000 fois plus puissant que le champ magnétique de notre planète.

Mais selon les scientifiques du Massachusetts, leur aimant promet de générer un champ qui pourrait être deux fois plus puissant que celui d’ITER – et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les ambitions énergétiques de la Grande-Bretagne.

Bob Mumgard, physicien des plasmas chez Commonwealth Fusion Systems, a déclaré au New York Times : « Si vous allez à un champ magnétique beaucoup plus élevé, vous pouvez aller à une taille beaucoup plus petite. »

Le réacteur proposé par l’entreprise pourrait, en théorie, représenter environ un cinquantième de la taille du réacteur en construction en France, tout en générant autant d’énergie.