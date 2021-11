Brexit La Grande-Bretagne établira une stratégie d’exportation de 1 000 milliards de livres sterling par an d’ici 2030 – « Aidez le Royaume-Uni à niveau ! » | Politique | Nouvelles

Les ministres britanniques devraient dévoiler un nouvel objectif d’exportation de 1 000 milliards de livres sterling par an d’ici 2030, rapporte le Financial Times. Cette décision ferait partie du plan de Boris Johnson visant à renouveler la stratégie d’exportation du Royaume-Uni après avoir rompu ses liens étroits avec l’Union européenne en 2020.

L’événement international du commerce et de l’investissement de Londres débutera lundi et est le premier à se tenir depuis que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de Bruxelles.

Le journal général rapporte que de nombreuses entreprises se plaignent d’être confrontées à des coûts supplémentaires et à des formalités administratives suite au départ du Royaume-Uni de l’UE.

Cependant, le Royaume-Uni a réussi à signer 69 accords depuis sa sortie de l’union douanière, y compris des accords commerciaux sur mesure avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon et l’Union européenne.

Alors qu’elle était membre de l’UE, la Grande-Bretagne n’a pas été en mesure de forger sa propre politique commerciale indépendante.

La campagne « made in UK, sold to the world » devrait être lancée parallèlement à d’autres plans visant à stimuler le commerce grâce à un soutien financier.

À L’ENTRÉE : Nous avons voté pour être exclus ! Les Britanniques se mobilisent derrière Boris alors qu’il fait face aux manifestations du Brexit

Cela pourrait inclure des prêts liés à l’exportation et l’accès à l’expertise et aux conseils.

Il a également été rapporté que UK Export Finance doublera la période de remboursement de cinq à 10 ans pour les exportateurs dits « verts ».

Un responsable du commerce britannique a déclaré au Financial Times : « C’est la première fois que nous avons une stratégie d’exportation depuis que nous avons quitté l’UE.

« En augmentant les exportations, cela va aider la Grande-Bretagne à se stabiliser », a-t-il ajouté.

La source a également souligné des données qui montrent que seule une entreprise britannique sur dix vend à l’étranger et affirme que les exportations soutiennent quelque 6,5 millions d’emplois.

LIRE LA SUITE : « Ça n’arrivera pas ! » Adonis déchaîné sur son projet de se liguer contre les conservateurs

Le rapport du Financial Times a souligné comment l’objectif d’exportation de 1 000 milliards de livres sterling par an avait été adopté par David Cameron en 2012, lorsque le gouvernement s’était fixé comme objectif une date d’achèvement en 2020.

En 2019, avant que la pandémie de coronavirus n’atteigne les côtes britanniques, le Royaume-Uni a réussi à augmenter ses ventes à l’étranger de 689 milliards de livres sterling.

À la suite d’un sondage choc indiquant que les Britanniques soutiendraient le retour au bloc bruxellois de 53 à 47 %, l’ex-UKIP et eurodéputé conservateur David Campbell Bannerman a appelé le gouvernement à exposer les avantages du Brexit.

Écrivant sur Twitter, il a déclaré : « Le gouvernement et les Brexiteers doivent faire beaucoup plus pour présenter les nombreux avantages du Brexit.

«Nous venons tout juste de commencer à récupérer les pouvoirs et à gérer Covid, mais le moment est venu. @BorisJohnson @RishiSunak.

A NE PAS MANQUER :

Ignorer l’article 16 – L’UE dit que la frontière est « votre problème » [LIVE]

Piers Morgan prédit que Boris sera sans emploi dans un an [INSIGHT]

Brexit : Boris fait face à des manifestations de masse à la frontière irlandaise [REVEALED]

Au plus fort du déploiement du vaccin au Royaume-Uni, le soutien au Brexit aurait atteint un sommet après le référendum, environ les deux tiers des adultes britanniques affirmant que la sortie du bloc avait aidé le programme britannique de jab.

Cependant, la secrétaire au commerce fantôme du Labour, Emily Thornberry, a appelé le gouvernement à corriger l’accord du Premier ministre sur le Brexit pour atteindre l’objectif d’exportation.

« Réparer notre commerce avec l’Europe doit être la priorité », a déclaré le reste.

« Cet objectif ne peut être atteint que si le gouvernement sort la tête du sable, corrige les failles de son accord bâclé sur le Brexit et aide nos exportateurs à récupérer leurs échanges avec le plus grand marché du Royaume-Uni. »

Les commentaires de Mme Thornberry interviennent malgré l’échec de M. Cameron et de ses successeurs à atteindre l’objectif alors que le Royaume-Uni a conservé un accès sans entrave au marché unique et est resté membre de l’union douanière.