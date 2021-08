Brexit La Grande-Bretagne franchit une étape décisive alors que de nouveaux pouvoirs sont utilisés pour la première fois | Politique | Nouvelles

in

La viande est le premier produit à avoir obtenu le statut depuis que le Royaume-Uni a quitté la période de transition de l’UE au début de l’année. Après avoir rompu les liens avec le bloc, le gouvernement a lancé ses programmes indépendants d’indication géographique (IG), qui visent à garantir que les produits populaires et traditionnels de tout le pays puissent obtenir un statut spécial pour marquer leur authenticité et leur origine.

Alors qu’elle faisait partie de l’UE, Bruxelles était chargée de déterminer quels produits bénéficiaient d’un statut spécial.

Le Scotch Whisky et le Wensleydale Cheese faisaient partie de ceux qui ont reçu un statut protégé en vertu des chaînes du bloc.

Mais désormais libre d’établir ses propres règles, la Grande-Bretagne peut offrir une bien meilleure protection pour une plus large gamme de produits.

Les responsables s’attendent à ce que la protection des IG joue un rôle plus important à l’avenir alors que le Royaume-Uni conclut des accords commerciaux avec des pays du monde entier.

Ils disent que le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère du Commerce international travaillent en étroite collaboration avec les principales parties prenantes pour garantir que leurs marchandises sont protégées à l’étranger dans les nouveaux accords.

Célébrant le premier produit à bénéficier d’une protection dans le cadre des nouveaux régimes, la ministre de l’Alimentation Victoria Prentis a déclaré : “Nos nouveaux régimes d’IG garantissent la qualité et l’excellence pour les gourmands dans le pays et dans le monde.

« Je suis vraiment ravi de voir Gower Salt Marsh Lamb obtenir le statut protégé, et je ne peux penser à aucun meilleur produit avec lequel lancer notre nouveau programme.

“Nous voulons que les gens, au pays et à l’étranger, fassent la queue pour acheter du britannique.

“J’encouragerais les producteurs de tout le Royaume-Uni à postuler au programme, afin que nous puissions célébrer et protéger davantage nos excellents produits locaux, et nous assurer qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent.”

Les nouveaux régimes d’IG ne s’appliquent pas à l’Irlande du Nord, qui reste couverte par l’équivalent de l’UE aux termes de l’accord de retrait de 2019.

Dan et Will Pritchard de Weobley Castle Farm, qui produisent l’agneau des marais salés de Gower, ont déclaré que la nouvelle protection les aiderait à éliminer les produits contrefaits.

Ils ont déclaré : « Nous sommes ravis que Gower Salt Marsh Lamb soit désormais officiellement reconnu et enregistré dans le cadre des nouveaux programmes britanniques d’IG.

« Nous sommes la troisième génération de Pritchard à cultiver dans cet endroit incroyable, ce qui signifie que nous avons perfectionné notre façon d’élever l’agneau au fil des ans.

« Nous produisons actuellement environ 1 000 agneaux par an – en prenant soin de tout le processus pour créer une viande avec une saveur locale unique de salicorne et de lavande de mer.

« Cette reconnaissance signifie que la réputation de notre produit régional est protégée et nous aide à promouvoir les pratiques agricoles traditionnelles et à éliminer les produits non authentiques.

Le secrétaire d’État au Pays de Galles, Simon Hart, a ajouté : « Le pays de Galles propose une sélection exceptionnelle d’aliments et de boissons, notamment du fromage, des fruits de mer et de la bière, qui portent tous le drapeau de l’excellence culinaire galloise dans le monde entier.

« C’est fantastique de voir Gower Salt Marsh Lamb ajouté à la liste des produits emblématiques du Pays de Galles, devenant ainsi le premier produit reconnu dans le cadre des nouveaux programmes indépendants du Royaume-Uni.

« Garantir l’authenticité de la nourriture et des boissons galloises contribue à consolider notre réputation de qualité à la fois dans notre pays et sur les nouveaux marchés internationaux. »