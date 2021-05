Brexit La Grande-Bretagne montre la voie! Le Royaume-Uni fait honte à l’UE alors que son intention est de mettre fin à la pratique «barbare» | Politique | Nouvelles

N’étant plus lié par les règles bruxelloises, le gouvernement a déclaré vouloir renforcer les protections. Les plans prévoient d’interdire l’exportation d’animaux vivants destinés à l’abattage et à l’engraissement et d’améliorer le bien-être des animaux d’élevage lors de leur transport.

Les propositions sont bien plus fortes que les mesures adoptées dans l’UE, le bloc commercial étant censé être responsable de jusqu’à 80 pour cent de toutes les exportations d’animaux vivants.

Les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture indiquent que 1,8 milliard de poulets, porcs, moutons, chèvres et bovins vivants ont été transportés à travers le monde en 2019, plus des trois quarts des exportations provenant de l’UE.

Malgré les appels répétés des militants, Bruxelles n’a montré aucun plan visant à mettre en œuvre une interdiction des exportations en direct.

L’organisation militante PETA a qualifié cette pratique de “cruauté barbare”.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que la Grande-Bretagne était une “nation d’amoureux des animaux” et que les plans renforceraient le Royaume-Uni en tant que champion mondial du bien-être animal.

Un nouveau «projet de loi sur la sensibilité animale», qui sera présenté au Parlement demain, reconnaîtra également que les animaux sont réceptifs aux émotions et aux sentiments de douleur.

“Il a toujours été reconnu dans ce pays que les animaux sont des êtres sensibles, c’est implicite depuis au moins 1822, lorsque nous avons introduit le premier Cruelty To Cattle Act et tous les autres depuis lors”, a-t-il déclaré à l’émission Today de Radio 4 ce matin.

«Nous avons dit dans notre manifeste que nous présenterions un projet de loi pour reconnaître formellement la sensibilité animale, et c’est ce que nous ferons.

“Mais aussi dans ce projet de loi, nous allons créer un nouveau comité de sensibilité animale qui conseille le gouvernement sur ses politiques, les domaines où nous devrions peut-être faire plus et aussi pendant que nous élaborons des politiques, en veillant à ce que les choses soient bonnes.”

Le Royaume-Uni s’est également engagé à veiller à ce que les normes de bien-être animal ne soient pas édulcorées dans le cadre de tout nouvel accord commercial conclu à l’avenir.

Cela signifie que si le commerce entre l’UE et l’Irlande du Nord peut circuler librement selon les règles de Bruxelles, il existe des barrières au marché intérieur du Royaume-Uni.

Le protocole a provoqué des frictions dans le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et a provoqué la colère de nombreux unionistes.

Hier soir, le ministre du Brexit, Lord Frost, a exhorté l’UE à utiliser le «bon sens» pour atténuer les problèmes commerciaux avec l’Irlande du Nord.

“Il ressort clairement de ma visite que le Protocole présente des défis importants pour de nombreux habitants d’Irlande du Nord”, a-t-il déclaré.

«Les entreprises ont déployé des efforts extraordinaires pour faire fonctionner les exigences actuelles, mais il est difficile de voir que la façon dont le Protocole fonctionne actuellement peut être durable pendant longtemps.

«Nous nous engageons à résoudre les problèmes avec l’UE de toute urgence et de bonne foi.

«J’espère qu’ils adopteront une approche fondée sur le bon sens et fondée sur les risques qui nous permettra de convenir d’une voie pragmatique pour aller de l’avant qui allégera considérablement le fardeau de l’Irlande du Nord.

“Des solutions doivent être trouvées rapidement afin de protéger l’Accord de Belfast (Vendredi Saint) dans toutes ses dimensions et de minimiser les perturbations dans la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord – comme le Protocole lui-même l’exige.”