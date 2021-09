Brexit La Grande-Bretagne “ne demande pas à l’UE la permission de respirer!” – Remoaners fermés | Politique | Nouvelles

Les plans post-Brexit de Boris Johnson pour transformer le Royaume-Uni en une plaque tournante mondiale du transport maritime ont reçu un coup de pouce monumental avec l’annonce que le duc de Northumberland s’associe au géant des retraites Legal & General pour financer un ambitieux “super-port” à Teeside. JP Morgan conseille le consortium, qui devrait déposer une offre quelques jours avant que la deuxième et dernière offre ferme ne soit faite d’ici la fin de cette année, ont déclaré des sources proches de l’accord au Sunday Telegraph. La banque d’investissement Royal Bank of Canada (RBC) gère la vente de PD Ports, qui emploie 1 300 personnes et possède 12 sites à travers le Royaume-Uni.

Le Premier ministre Johnson et son chancelier Rishi Sunak avaient écrit aux principaux investisseurs institutionnels pour les exhorter à soutenir les projets britanniques après le départ du Royaume-Uni de l’UE.

Le maire de Tees Valley, Ben Houchen, est convaincu que des milliers d’emplois seront créés grâce à la refonte de jusqu’à 4 000 acres de terrain dans la région, y compris les anciennes aciéries SSI.

Matt Vickers, député de la ville voisine de Stockton South, s’est délecté du dernier coup de pouce du Brexit, insistant sur le fait que “les investisseurs font la queue autour du bloc pour profiter d’une Grande-Bretagne indépendante et souveraine”.

Il a déclaré que le nouveau port franc de Teeside « fournira des dizaines de milliers d’emplois de qualité et dirigera des milliards de livres d’investissement dans la région ».

Les Brexiteers ont utilisé les nouvelles extrêmement positives pour le Brexit Britain pour abattre les propos catastrophiques constants des Remainers, qui étaient convaincus que le Royaume-Uni s’effondrerait après son départ de l’UE.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a écrit : “Je pense que c’était déjà opérationnel. C’est comme si ces gadgets étaient annoncés pour améliorer les effets du Brexit.”

Cela a déclenché un retrait brutal d’un autre lecteur, qui a répondu: “Ou démontrer que le Royaume-Uni n’a plus à demander la permission d’inspirer et d’expirer.”

Séparément, une autre personne a déclaré: “Les restants détestent le Royaume-Uni et tout ce qui est bon au Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Les universitaires allemands renoncent à la zone euro «douce»

“Les Remoaners prévoient le Brexit et utilisent le fait que les choses n’ont pas changé du jour au lendemain comme base pour le Brexit en tant qu’entité défaillante.

“Développez-vous, ravalez votre fierté blessée et soutenez le Royaume-Uni, car nous n’y retournerons pas!”

Tandis qu’un autre ajoutait : “On montre encore une fois à la gauche comment faire mais elle ne l’aime pas.

“La Grande-Bretagne avance et laisse les chaînes de l’UE sur le sol pour rouiller.

“Il n’y a rien de mieux pour ce pays que d’être souverain et de prendre ses propres décisions.”

Le député de Stockton South, M. Vickers, a salué les dernières nouvelles d’un “super-port” possible et lucratif à Teeside.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les investisseurs font la queue autour du bloc pour profiter d’une Grande-Bretagne indépendante et souveraine.

« Le nouveau port franc de Teesside en est un parfait exemple et est une grande victoire post-Brexit pour le Nord-Est.

« Il fournira des dizaines de milliers d’emplois de qualité et des milliards de livres d’investissement direct à la région. »

Il a ajouté : « C’est fantastique que le gouvernement et les investisseurs reconnaissent le potentiel inexploité que Teesside a à offrir.

« En plus de la délocalisation des emplois du Trésor à Darlington, le temps est révolu où les décideurs et les investissements se concentraient uniquement à Londres et dans le sud. »

« Des gouvernements successifs ont évoqué l’idée de la” centrale électrique du Nord “, mais maintenant nous voyons enfin ce discours être mis en œuvre.

“Avec un maire motivé et ambitieux à Ben Houchen et une abondance de nouveaux députés conservateurs dans la région se battant pour l’emploi, les opportunités et les investissements, l’avenir de Teesside et du Nord-Est n’a jamais été aussi brillant.”