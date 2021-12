Brexit La Grande-Bretagne « ouvre de nouvelles frontières » en signant un accord de libre-échange « historique » avec l’Australie | Politique | Des nouvelles

Londres et Canberra ont finalisé l’accord de libre-échange « historique » qui a été annoncé par le Premier ministre Boris Johnson, 57 ans, et son homologue australien Scott Morrison, 53 ans, en juin. L’accord, qui a été signé lors d’une cérémonie virtuelle jeudi soir, réduira les tarifs sur les importations de vins et permettra même aux Britanniques de voyager plus facilement vers le bas pour le travail.

Il s’agit d’un nouveau coup de pouce pour la Grande-Bretagne depuis qu’elle a quitté l’union douanière de l’UE, ce qui a empêché le Royaume-Uni de signer ses propres accords commerciaux.

Le nouvel accord, le premier à être signé à partir de zéro depuis que le Royaume-Uni a rompu ses liens avec l’Union européenne, devrait débloquer 10,4 milliards de livres sterling de commerce supplémentaire et stimuler le commerce avec l’Australie de 53 %.

La secrétaire au Commerce international Anne Marie Trevelyan, 52 ans, a déclaré : « Notre accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie est un moment historique dans la relation historique et vitale entre nos deux pays du Commonwealth.

« Cet accord est adapté aux atouts du Royaume-Uni et s’adresse aux entreprises, aux familles et aux consommateurs dans toutes les régions du Royaume-Uni, nous aidant à passer au niveau supérieur.

« Nous continuerons à travailler ensemble pour relever les défis communs du commerce mondial, du changement climatique et des changements technologiques dans les années à venir. »

Le député de Berwick-upon-Tweed, partisan du congé, a ajouté : « Aujourd’hui, nous démontrons ce que le Royaume-Uni peut réaliser en tant que nation commerçante souveraine agile et indépendante.

« Ce n’est que le début alors que nous prenons les devants et saisissons les opportunités sismiques qui nous attendent sur la scène mondiale. »

L’accord, qui intervient quelques semaines seulement après que le Royaume-Uni a conclu un autre accord avec la Nouvelle-Zélande, a également été bien accueilli par les chefs d’entreprise.

Le président de la Confédération de l’industrie britannique et fondateur de Cobra Beer, Lord Bilimoria, 60 ans, a déclaré que l’accord « ouvre de nouvelles frontières » et est un « accord vraiment complet et moderne qui joue sur les forces économiques et la compétitivité de la Grande-Bretagne ».

L’ancien député travailliste et responsable de la politique commerciale à la Chambre de commerce britannique William Bain, 49 ans, a ajouté: « Il existe des opportunités pour les exportateurs dans un nouveau processus douanier plus rapide, des tarifs nuls sur la grande majorité des exportations britanniques, un meilleur accès au marché des services , la libre circulation des données et des dispositions généreuses sur la mobilité de la main-d’œuvre pour les moins de 35 ans jusqu’à trois ans. »

Cependant, certaines personnalités du Parti travailliste, des libéraux-démocrates et du Congrès des syndicats qui soutiennent le reste ont réagi au coup de pouce britannique pour le Brexit en exprimant certaines critiques.

Alors que les travaillistes prétendent qu’ils pourraient soutenir l’accord s’il résiste à l’examen, le secrétaire au Commerce international de Shadow, Nick Thomas-Symonds, 41 ans, a déclaré: « Dès le départ, la « liste des avantages » du gouvernement ne contient aucune mention des objectifs climatiques ou de la l’impact de la suppression des tarifs d’importation sur l’agriculture britannique. »

Le porte-parole des libéraux-démocrates pour les affaires rurales et ancien chef du parti, Tim Farron, 51 ans, a également affirmé : « Cet accord commercial ne protège pas nos agriculteurs à long terme ».

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, 62 ans, qui a fait campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l’UE en 2016, a ajouté que l’accord « constitue une menace pour les travailleurs tout en ne contribuant presque rien à notre économie ».