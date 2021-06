Brexit La Grande-Bretagne prête à déchirer les lois européennes « inutiles » – nouveau rapport | Politique | Nouvelles

Le groupe de travail britannique pour l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation a publié un rapport sur la manière dont la Grande-Bretagne peut s’emparer de sa nouvelle liberté réglementaire vis-à-vis de l’Union européenne. Le groupe, présidé par l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith, a fait une centaine de recommandations au Premier ministre.

Ils comprennent des moyens d’augmenter « la croissance économique, la compétitivité et la productivité du Royaume-Uni sans réduire notre engagement envers des protections de référence pour les consommateurs, les travailleurs et l’environnement ».

Le Brexit a permis au Royaume-Uni de recouvrer sa souveraineté, mais de nombreuses lois relatives à la protection des données restent alignées sur celles de l’UE.

L’UE a mis en œuvre la loi du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018 et est conçue pour protéger les données personnelles stockées sur les ordinateurs.

Mais, le rapport soutient que les réglementations existantes ne donnent pas aux gens le contrôle de leurs informations, et insiste sur le fait que les demandes sous forme de cookies se sont transformées en un « exercice de case à cocher ».

Les cookies apparaissent sur la plupart des sites Web modernes pour donner aux utilisateurs le choix de gérer la façon dont leurs données sont partagées en ligne.

Le rapport dit : « Le RGPD vise à donner aux gens le contrôle de leurs données personnelles, mais le fait rarement. Dans de nombreux cas, cela se traduit, littéralement, par un exercice de case à cocher.

« Le type d’autogestion de la confidentialité où les consommateurs doivent lire, consentir et gérer les options des politiques de confidentialité individuelles pour utiliser les produits et services n’est tout simplement pas évolutif.

« L’importance excessive accordée au consentement a conduit les gens à être bombardés de demandes de consentement complexes. Une illustration de ceci est la bannière de consentement aux cookies qui apparaît chaque fois que vous visitez un site Web.

« La science du comportement et le bon sens vous disent que mettre une case « cocher pour accepter » devant une personne au moment où elle souhaite accéder à un site Web ou à un service ne génère pas un véritable consentement éclairé, cela signifie simplement que les personnes sont susceptibles de cocher« accepter ‘ sans réfléchir.”

Sir Iain et ses collègues députés conservateurs Theresa Villiers et George Freeman ont appelé la Grande-Bretagne à créer son propre système de réglementation et à donner aux Britanniques plus de contrôle sur leurs informations.

« Une bonne mesure du succès de la réforme sera la fin des bannières de cookies inutiles, ainsi que l’obtention d’une meilleure compréhension parmi le public de la façon dont leurs données sont utilisées, si et comment ils bénéficient de leurs données et quels sont leurs pouvoirs réalistes de confidentialité et de consentement. le sont vraiment.

Le rapport a également mis en avant le développement d’un réseau énergétique « intelligent », de nouvelles règles régissant les drones et les scooters électriques, la santé numérique et le retour partiel des mesures impériales.

Il ajoute que le système de réglementation britannique devrait être aussi “simple, agile et proportionné que possible”.