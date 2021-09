Brexit La Grande-Bretagne publie un plan sur 10 ans pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis dans la course pour devenir une « superpuissance » | Sciences | Nouvelles

La stratégie nationale d’intelligence artificielle a été élaborée pour stimuler les entreprises publiques et privées et attirer des investissements internationaux dans des entreprises britanniques afin d’aider à développer la prochaine génération de talents technologiques nationaux. Présentant un certain nombre de programmes différents avec des objectifs variés, il cherche à développer une variété d’objectifs technologiques pour aider à pousser le Royaume-Uni sur le devant du marché.

Le programme national de recherche et d’innovation en IA, inclus dans le document, visera à améliorer la collaboration entre les chercheurs de haut en bas du pays.

Tandis qu’un autre programme visera à diversifier la diffusion de l’IA et des hubs technologiques dans des zones en dehors de Londres et du sud-est de l’Angleterre, où une grande partie des efforts sont concentrés.

Le gouvernement cherche également à augmenter les investissements et les ressources dans les industries qui ne se sont pas encore attelées à l’émergence de l’IA, comme l’agriculture et l’énergie.

La puissance de calcul du Royaume-Uni et sa disponibilité pour les chercheurs et les organisations seront également examinées, ainsi qu’une consultation sur les droits d’auteur et les brevets pour l’IA qui évaluera si le Royaume-Uni tire parti du secteur.

Chris Philp, ministre du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, a déclaré dans un communiqué : « Aujourd’hui, nous jetons les bases de la croissance des dix prochaines années avec une stratégie pour nous aider à saisir le potentiel de l’intelligence artificielle et jouer un rôle de premier plan dans la façon dont le monde le gouverne.

Beth Singler, anthropologue à l’Université de Cambridge qui étudie l’IA et les robots, a déclaré à CNBC que le Royaume-Uni essaie de plus en plus de trouver des domaines spécialisés où il peut rivaliser avec des États beaucoup plus grands comme les États-Unis et la Chine dans un monde post-Brexit.

Le plan décennal de mise à niveau de la technologie et de l’IA britanniques fait suite aux plans antérieurs élaborés en 2017 et 2019.

Alors que le plan de stratégie industrielle 2017 était une vaste stratégie visant à stimuler l’innovation et l’investissement dans l’industrie britannique et n’était pas centré sur la technologie, l’accord sectoriel 2019 sur l’IA a été rédigé pour aider à atteindre les objectifs de la stratégie industrielle en se concentrant sur le secteur de l’IA.

Il a suggéré qu’il pourrait apporter une contribution de 200 milliards de livres sterling ou 10 % du PIB britannique d’ici 2030.

Peter van per Putten, professeur adjoint d’IA et de recherche créative à l’Université de Leiden, a déclaré : Il est particulièrement encourageant de constater un changement par rapport aux déclarations de politique stratégique générales et aux bonnes intentions, mais sans engagement, telles que formulées dans la stratégie industrielle 2017 et l’accord sectoriel 2019 sur l’IA. à des recommandations plus concrètes et orientées vers l’action, également à court et moyen terme.

« C’est un signe révélateur de la maturation de l’IA en tant que technologie et domaine d’application. »

Cette décision intervient après que l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a laissé entendre que la Chine pourrait dépasser les États-Unis en tant que principale superpuissance mondiale de l’IA.

Le Royaume-Uni cherche maintenant à rattraper les opportunités perdues et à entrer dans la course en augmentant sa force nationale en matière d’IA, après avoir vendu DeepMind à Google pour 600 millions de dollars (512 millions de livres sterling) en 2014 et vendu un grand nombre de start-ups d’IA à des entreprises étrangères à la suite de un investissement de 2,5 milliards de livres sterling dans le secteur en 2019.

L’IA est l’intelligence démontrée par les machines, par opposition à l’intelligence naturelle affichée par les humains ou les animaux.

Les applications d’IA incluent des moteurs de recherche Web avancés, la compréhension de la parole humaine, les voitures autonomes et la compétition au plus haut niveau dans les systèmes de jeux stratégiques.