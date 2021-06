Brexit La Grande-Bretagne REMPORTE LA RANG DES SAUCISSES alors que l’UE cède et conteste les exigences de Lord Frost Politique | Nouvelles

in

Bruxelles est sur le point d’approuver une demande de prolongation du délai de grâce sur les viandes réfrigérées dans le cadre du protocole d’Irlande du Nord. Les accords commerciaux post-Brexit ont maintenu l’Irlande du Nord dans le marché unique et l’union douanière de l’UE malgré le départ du Royaume-Uni du bloc, entraînant des contrôles sur certaines marchandises en provenance du reste du Royaume-Uni.

Mais cela a conduit à des tensions de la part des politiciens unionistes de Stormont qui affirment que le protocole, mis en œuvre dans le cadre de l’accord de retrait, crée une frontière en mer d’Irlande.

Des restrictions devraient entrer en vigueur sur l’exportation de produits à base de viande, notamment des saucisses et du bœuf, à partir du 30 juin, mais la prolongation de trois mois durerait jusqu’au 30 septembre.

Selon une offre de Bruxelles, selon cette publication, l’UE demanderait au Royaume-Uni de s’assurer qu’elle garantirait la protection du marché unique en Irlande du Nord.

En plus de cela, Bruxelles devrait également demander au Royaume-Uni de coopérer pleinement pour développer une solution à long terme au problème des envois de nourriture quittant la Grande-Bretagne pour l’Irlande du Nord.

Des sources bruxelloises ont déclaré à l’Express qu’il y avait de la “musique d’ambiance positive” en provenance de la Commission lors des discussions qui ont suivi la lettre du gouvernement britannique demandant la prolongation la semaine dernière.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, s’est également adressé aux diplomates des États membres de l’UE lors d’une réunion aujourd’hui.

Downing Street a déclaré que des détails plus fins étaient toujours en cours de discussion entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans le cadre des pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord.

Lorsqu’on lui a demandé si Boris Johnson était optimiste quant à une prolongation, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Nous discutons actuellement de cela avec nos homologues de l’UE.

« Je ne voudrais pas donner l’impression qu’il ne se passe rien.

« Il se passe beaucoup de choses, dans un ou deux domaines, il y a un engagement, dans d’autres, c’est plus difficile.

Les politiciens de Stormont du DUP et du Sinn Fein se sont affrontés aujourd’hui sur l’avenir du protocole alors que la perspective d’un partage du pouvoir à l’Assemblée du Nord est en jeu.

Le chef sortant du DUP, Edwin Poots, a exprimé ses craintes de graves violences paramilitaires loyalistes en Irlande du Nord cet été si les barrières commerciales de la mer d’Irlande ne sont pas supprimées.

M. Poots, qui a été évincé lors d’une révolte interne au parti la semaine dernière, a également déclaré qu’il aurait été prêt à effondrer les institutions de partage du pouvoir à Stormont le mois prochain si des modifications n’étaient pas apportées au protocole controversé d’Irlande du Nord.

Cependant, le député de Lagan Valley, qui a été contraint de démissionner après seulement trois semaines de travail, a admis que s’il y avait des élections anticipées à l’Assemblée – une conséquence de l’effondrement de Stormont – le Sinn Fein serait actuellement susceptible de déplacer le DUP en tant que plus grand parti. .

Mais la présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré que toute suggestion d’abolition du protocole d’Irlande du Nord n’était “pas fondée sur la réalité”.

Lors d’un discours liminaire devant des membres du parti dans un hôtel de Belfast, Mme McDonald a déclaré que la position du DUP sur les accords commerciaux post-Brexit n’était “pas en phase avec l’opinion publique au sens large, y compris beaucoup au sein d’un syndicalisme plus large”.

“Le Brexit et les Brexiteers ont cherché à isoler le nord du reste de l’Europe contre la volonté démocratique d’une majorité de la population”, a-t-elle déclaré.

“Le DUP commettra une autre erreur politique s’il cherche à mettre en danger la stabilité politique des institutions sur les conséquences de l’échec de sa politique du Brexit.”

Il survient alors que des pairs de la sous-commission britannique de la Chambre des Lords sur le protocole sur l’Irlande ont rencontré des politiciens irlandais de la commission des affaires européennes d’Oireachtas.

Le Comité a examiné l’impact du Protocole au cours d’une séance de preuves cruciales aujourd’hui.

Lord Jay of Ewelme et ses collègues ; Lord Caine, la baronne Goudie, Lord Hain, la baronne O’Loan et la baronne Ritchie de Downpatrick ont ​​assisté à la réunion.