Brexit La Grande-Bretagne résiste enfin à l’UE: le Royaume-Uni est prêt à imposer des droits de douane à Bruxelles | Politique | Nouvelles

Pendant son séjour dans l’Union européenne, le Royaume-Uni était lié par le régime de recours commerciaux du bloc. Cela signifiait que les entreprises de tout le bloc étaient traitées comme appartenant à une zone économique, la Grande-Bretagne étant incapable de prendre des mesures unilatérales contre les États membres cherchant à saper les fabricants britanniques.

La nouvelle Autorité des recours commerciaux (TRA) a désormais le pouvoir de recommander l’introduction de tarifs douaniers et d’autres mesures similaires s’il s’avère que l’UE a participé à des pratiques commerciales déloyales.

Les tentatives des pays d’Europe et du monde entier d’utiliser l’intervention de l’État pour subventionner la fabrication afin de stimuler les exportations peuvent être combattues.

Le ministre du Commerce international, Ranil Jayawardena, a déclaré: «Le système de recours commercial nouvellement indépendant de la Grande-Bretagne aidera à protéger d’importantes industries britanniques telles que les fabricants d’acier et les producteurs de céramique des pratiques commerciales mondiales néfastes.

“Le TRA contribuera à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises britanniques afin qu’elles puissent concurrencer les producteurs étrangers, les protégeant des pratiques commerciales déloyales et des poussées imprévues des importations.”

C’est la première fois en plus de 45 ans que le Royaume-Uni est libre de prendre ses propres décisions pour protéger les entreprises britanniques contre les pratiques commerciales déloyales à l’étranger.

Oliver Griffiths, le nouveau chef de la direction de la TRA, a salué la création du corps sans lien de dépendance comme un moment important pour le Brexit Grande-Bretagne.

Il a déclaré: «Le lancement de la TRA aujourd’hui est un moment important pour la politique commerciale du Royaume-Uni.

“La TRA se consacrera à la défense des intérêts économiques britanniques contre les pratiques commerciales internationales déloyales, en fournissant au gouvernement des recommandations indépendantes fondées sur des données.”

Les recours internationaux en place dans 43 domaines à la suite du renversement par le Royaume-Uni des mesures de rétorsion mises en œuvre par l’UE lorsque la Grande-Bretagne était un État membre sont actuellement en cours de révision.

Il fera des recommandations sur la question de savoir si les mesures imposées au Royaume-Uni lorsqu’un État membre de l’UE restent dans le meilleur intérêt du pays.

En décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé son intention de baisser unilatéralement les droits de douane sur les produits américains mis en œuvre par l’UE à la suite d’un différend sur les subventions aérospatiales.

En conséquence, les États-Unis ont rendu la pareille, apaisant les tensions entre les deux parties tandis que des remèdes commerciaux restent en place entre Bruxelles et Washington.

Les retombées sont apparues après que les États-Unis et l’UE se sont accusés mutuellement d’accorder des subventions injustes aux constructeurs aéronautiques de Boeing et d’Airbus.

Pendant ce temps, la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a lancé une consultation sur la suppression des droits de douane sur les importations de whisky, de motos et de tabac en provenance d’Amérique.

Les mesures ont été introduites par l’UE en réponse aux sanctions américaines sur les importations d’aluminium et d’acier.

Mme Truss a déclaré la semaine dernière: “Nous avons désormais le pouvoir de façonner ces tarifs afin qu’ils reflètent les intérêts du Royaume-Uni et soient adaptés à notre économie.

«Le Royaume-Uni fera tout ce qui est nécessaire pour protéger notre industrie sidérurgique contre les tarifs illégaux qui pourraient saper l’industrie britannique et nuire à nos entreprises.

“En fin de compte, cependant, nous voulons désamorcer ces différends afin de pouvoir avancer et travailler en étroite collaboration avec les États-Unis sur des questions telles que la réforme de l’OMC et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales des économies non marchandes.”