Brexit La Grande-Bretagne s’apprête à dynamiser l’industrie de 326 milliards de livres sterling alors que le nouveau plan directeur commercial est dévoilé | Politique | Nouvelles

La nouvelle secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan cible les barrières commerciales numériques injustes ou discriminatoires dans le but de mettre les roquettes sur une économie britannique désormais libérée des règles et réglementations de l’UE. Mme Trevelyan, qui a succédé à Liz Truss après que le député conservateur du sud-ouest de Norfolk a été promu ministre des Affaires étrangères la semaine dernière, présentera aujourd’hui les défis auxquels le secteur est confronté dans un discours liminaire aux dirigeants de l’industrie qui lancera la London Tech Week. .

Dans le même temps, le ministère du Commerce international (DIT) publiera aujourd’hui un plan en cinq points pour établir un paysage commercial numérique libre et équitable afin d’aider les entreprises et les consommateurs britanniques à prospérer.

S’exprimant avant son discours, elle a déclaré : « Nous dépendons tous du commerce numérique, mais les entreprises britanniques sont confrontées à des barrières numériques dans les pays qui adoptent une approche protectionniste.

“Je veux que le Royaume-Uni abolisse ces barrières et ouvre de nouvelles opportunités passionnantes pour les entreprises et les consommateurs afin que nous puissions voir une amélioration de la productivité, des emplois et de la croissance.”

Elle a ajouté : « Notre plan en cinq points est la première étape de l’élaboration de la politique commerciale numérique internationale pour les décennies à venir.

“Grâce à notre réseau d’accords internationaux, nous innovons, faisons avancer des idées innovantes et établissons une nouvelle norme d’or pour le commerce numérique.”

De nombreuses entreprises sont actuellement confrontées à des obstacles qui entravent leur capacité à tirer parti des technologies numériques telles que le commerce sans papier, ou qui les obligent à répondre à des exigences injustifiées pour localiser des données ou divulguer leurs propriétés intellectuelles telles que le code source.

Le DIT pense que la rationalisation du commerce numérique permettra aux entreprises de tous les secteurs d’atteindre plus de clients en facilitant la vente en ligne, tout en les aidant à commercer de manière efficace et rentable.

Conformément au plan en cinq points, la DIT :

Faciliter des marchés numériques plus ouverts pour garantir que les consommateurs et les entreprises britanniques bénéficient d’un meilleur accès aux marchés numériques dans d’autres pays.Défendez des flux de données transfrontaliers libres et fiables qui simplifieront et coûteront moins cher les entreprises qui utilisent des données pour commercer à l’international tout en maintenant le Royaume-Uni des normes élevées pour la protection des données personnellesChampionner les protections des consommateurs et des entreprises grâce à des protections améliorées des consommateurs et de la propriété intellectuellePromouvoir le développement et l’adoption de systèmes commerciaux numériques innovants tels que les processus douaniers numériques, les contrats électroniques et le commerce sans papier, qui peuvent réduire la bureaucratie et rendre le commerce plus facile, moins cher , plus rapide et plus sûrÉtablir une coopération mondiale sur le commerce numérique via des accords de libre-échange avec des partenaires internationaux et en utilisant notre présidence du G7 et notre siège à l’OMC pour pousser les pays à s’ouvrir davantage au commerce numérique.

Les chiffres de l’Office for National Statistics montrent que le commerce numérique est vital pour la croissance des entreprises au Royaume-Uni, d’une valeur de 326 milliards de livres sterling en 2019.

Le secteur numérique a contribué 150,6 milliards de livres sterling à l’économie britannique en 2019 et employant 4,6 % de la main-d’œuvre nationale, selon les estimations économiques du ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS).

L’année dernière, le Royaume-Uni a ouvert un chapitre numérique complet dans le cadre de l’accord de libre-échange avec le Japon.

De plus, en juin, des négociations ont été lancées sur un accord de pointe sur l’économie numérique avec Singapour, une initiative qui repoussera encore plus loin les frontières du commerce numérique.

Au cours des prochains mois, le Royaume-Uni visera à lier les négociations avec d’autres partenaires clés, notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce faisant, le gouvernement espère pouvoir soutenir la candidature britannique à l’adhésion au Partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).

Confirmant la candidature du Royaume-Uni au CPTPP en juin, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « L’adhésion au partenariat de libre-échange CPTTP ouvrirait des opportunités sans précédent pour les entreprises et les consommateurs britanniques dans l’Indo-Pacifique à croissance rapide.

“C’est une opportunité passionnante de s’appuyer sur l’esprit d’entreprise et l’histoire du libre-échange de ce pays pour apporter des avantages économiques à l’ensemble du Royaume-Uni.”

Mme Truss a ajouté : « La CPTPP a déjà une présence mondiale importante, et notre adhésion enverrait un signal puissant au reste du monde que le Royaume-Uni, en tant que nation commerçante indépendante, continuera de défendre le commerce libre et équitable, de lutter contre le protectionnisme et de réduire les tarifs douaniers. à chaque occasion.”