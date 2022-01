Brexit La Grande-Bretagne se libère : de nouvelles règles entrent en vigueur pour protéger les entreprises britanniques des prises de contrôle étrangères | Politique | Des nouvelles

Cette décision a été chaleureusement accueillie par David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (ERG), qui a déclaré que des réglementations « sensibles » étaient absolument nécessaires dans le climat actuel, les entreprises britanniques étant vulnérables aux « entités étrangères prédatrices ». La loi sur la sécurité nationale et l’investissement est largement considérée comme le plus grand bouleversement du régime de sécurité nationale du Royaume-Uni depuis 20 ans et permettra aux ministres d’examiner de plus près les approches des intérêts étrangers.

Le gouvernement pourra également imposer certaines conditions à une prise de contrôle ou la bloquer – bien que les ministres aient tenu à souligner que cela se produira rarement.

M. Kwarteng a déclaré: « Le Royaume-Uni est mondialement reconnu comme un endroit attrayant pour investir, mais nous avons toujours été clairs sur le fait que nous n’hésiterons pas à intervenir si nécessaire pour protéger notre sécurité nationale.

« Le nouveau processus de filtrage des investissements en place à partir d’aujourd’hui est simple et rapide, donnant aux investisseurs et aux entreprises la certitude dont ils ont besoin pour faire des affaires, et donnant à chacun au Royaume-Uni la tranquillité d’esprit que leur sécurité reste notre priorité numéro un. »

Les ministres pourront également dénouer les accords déjà conclus si des informations fausses ou trompeuses ont été fournies.

Les investisseurs et les entreprises étrangers devront informer le gouvernement s’ils envisagent d’acheter une partie d’une entreprise britannique dans 17 domaines sensibles de l’économie qui pourraient menacer la sécurité nationale, y compris l’intelligence artificielle et les services d’énergie nucléaire.

Les plans des nouvelles règles ont été dévoilés pour la première fois en novembre, M. Kwarteng exposant les facteurs de risque qu’il prendra en compte.

Il a ajouté : « Il y a eu beaucoup d’intérêt pour les entreprises britanniques de haute technologie de la part d’entités étrangères prédatrices.

« Il est important que nous nous assurons que les intérêts essentiels de la sécurité nationale sont protégés et la loi veillera à ce que cela se produise. »

Les directives publiées sur le site Web du gouvernement l’année dernière stipulent : « Le gouvernement pourra imposer certaines conditions à une acquisition.

« Dans de rares cas, le gouvernement peut dénouer ou bloquer complètement une acquisition. »

La loi est administrée par l’Unité de sécurité des investissements au sein du Département de la stratégie économique, énergétique et industrielle (BEIS).

Le décideur est M. Kwarteng lui-même.

Le communiqué ajoute : « Le gouvernement peut demander une évaluation pour une acquisition s’il soupçonne raisonnablement qu’il s’agit d’une acquisition admissible (ces directives expliquent de quoi il s’agit) qui a donné lieu ou peut donner lieu à un risque pour la sécurité nationale.

« Cela s’applique que l’acquisition ait été réalisée ou qu’elle soit toujours en cours ou envisagée. »

Les 17 domaines sont des matériaux avancés ; robotique de pointe, intelligence artificielle, nucléaire civil, communications, matériel informatique, fournisseurs critiques du gouvernement, authentification cryptographique, infrastructure de données, défense, énergie, militaire et à double usage, technologies quantiques et technologies satellitaires et spatiales.