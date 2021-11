Brexit La Grande-Bretagne signe un accord de défense avec l’Ukraine face aux inquiétudes croissantes concernant la Russie | Royaume-Uni | Nouvelles

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, 51 ans, a accepté de vendre des navires de guerre et des missiles à Kiev dans le cadre d’un nouvel accord de défense entre les deux pays, suggèrent des rapports. L’accord, qui, selon Sky News, totalisera 1,7 milliard de livres sterling, comprendrait deux chasseurs de mines, la production conjointe de huit navires lance-missiles et d’une frégate.

Il verra même l’acquisition et l’installation d’armes sur des navires existants.

Le Royaume-Uni a également signé un accord avec l’Ukraine pour stimuler les exportations britanniques et aider à renforcer sa présence maritime.

Le député de Wyre et Preston North a publié plus tôt cette semaine une déclaration conjointe réaffirmant avec son homologue ukrainien Yuriyovych Reznikov, 55 ans, l’importance des relations entre les deux nations.

Alors que Moscou pourrait considérer les démarches de la Grande-Bretagne comme provocatrices, la déclaration commune a déclaré : « Nos gouvernements n’ont aucun désir d’être antagonistes, ou de chercher de quelque manière que ce soit à encercler ou à saper stratégiquement la Fédération de Russie.

« Nous sommes préoccupés par le renforcement et l’activité militaires de la Russie autour des frontières de l’Ukraine. »

La déclaration, qui a été publiée lors de la visite de M. Wallace en Ukraine, a ajouté : « La souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de l’Ukraine sont incontestables.

« Le Royaume-Uni se tient aux côtés du peuple ukrainien et poursuivra sa détermination de longue date à le soutenir.

« Nous sommes inébranlables dans ce soutien et ensemble, nous restons vigilants et unis dans la défense de nos valeurs et libertés communes. »

Boris Johnson, 57 ans, a averti hier que ce serait une « erreur tragique et tragique pour le Kremlin de penser qu’il y avait quelque chose à gagner par l’aventurisme militaire » en Ukraine.

Répondant au député conservateur Tobias Ellwood, 55 ans, lors du comité de liaison des Communes mercredi, le Premier ministre a révélé que le soutien offert à l’Ukraine différait quelque peu de celui de la Pologne.

Il a déclaré : « La Pologne bénéficie d’une garantie de sécurité de l’OTAN et, en vertu de l’article 5, nous nous engageons à défendre la Pologne.

« L’Ukraine, malheureusement pour des raisons historiques, n’a pas la même garantie de la part des puissances de l’OTAN, l’Ukraine n’a même pas de programme d’action pour l’adhésion. »

Le Premier ministre a ajouté : « Ce que nous devons faire, c’est nous assurer que tout le monde comprend que le coût d’une erreur de calcul aux frontières de l’Ukraine et de la Pologne serait énorme.