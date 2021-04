Brexit: la Norvège mène la rébellion côtière contre le Royaume-Uni alors que les bateaux britanniques sont immobilisés | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a “ sacrifié l’industrie de la pêche ”, déclare June Mummery

Dans le cadre de l’accord commercial conclu par Boris Johnson en décembre, l’UE a été autorisée à conserver 75% de la valeur du poisson qu’elle capture désormais dans les eaux britanniques, 25% étant restitué aux pêcheurs britanniques au cours de la période de transition. À partir de 2026, la Grande-Bretagne pourra réduire les quotas ou exclure les bateaux dans une zone de 6 à 12 milles marins.

On pense également que les bateaux britanniques auront accès à 145 millions de livres sterling supplémentaires de quota de pêche chaque année à cette période.

Le mois dernier, la Norvège, la Grande-Bretagne et l’UE ont conclu un accord trilatéral sur les limites de capture pour les stocks de poissons de la mer du Nord gérés conjointement.

Le nouvel accord couvrait les quotas de pêche communs de la mer du Nord pour le cabillaud, l’églefin, la plie, le merlan, le hareng et le lieu noir et marquait la première étape vers la fin des ravages légaux dans les principales eaux de pêche.

Mais maintenant, le groupe de pression UK Fisheries a appelé le gouvernement à sauver la pêche en eaux lointaines, car les navires, qui n’ont toujours pas accès aux eaux norvégiennes, restent immobilisés.

La Norvège mène la rébellion côtière contre le Royaume-Uni alors que les bateaux britanniques sont immobilisés (Image: .)

La Norvège mène la rébellion côtière contre le Royaume-Uni alors que les bateaux britanniques sont immobilisés (Image: .)

Dans leur campagne, ils ont déclaré: “Malgré deux ans de campagne pour sauver l’industrie de la pêche dans les eaux lointaines du Royaume-Uni, notre navire ultramoderne Kirkella est à nouveau amarré à Hull, et nous, à UK Fisheries, n’avons toujours pas accès. dans les eaux côtières norvégiennes où nos équipages devraient travailler en ce moment. “

Ils ont ajouté qu’ils avaient «fourni une feuille de route de négociation claire et simple» qui ne coûterait rien aux contribuables.

Leur feuille de route “nous garantirait également un quota de morue arctique dans la zone norvégienne”.

Cependant, malgré le soutien de tous les partis, ils ont accusé le gouvernement de ne pas avoir «franchi cette étape logique».

LIRE LA SUITE: “ Son contenu est choquant ”: l’évaluation de Dale Vince sur Seaspiracy

Boris Johnson a conclu un accord commercial en décembre (Image: .)

Ils ont déclaré: «Le Royaume-Uni continue d’offrir quelque chose à la Norvège pour rien, et ce sont nos équipages et notre industrie qui souffrent.

“Le Brexit était censé offrir une” mer d’opportunités “aux pêcheurs britanniques, mais de Penzance à Peterhead, les bateaux sont inactifs et certaines parties de l’industrie doivent compter sur le financement de survie de Westminster et des gouvernements déconcentrés.

«Ça ne doit pas être comme ça.

“Nous ne demandons pas d’argent, juste des instructions claires aux décideurs politiques selon lesquelles nos négociateurs doivent utiliser toutes les cartes à leur disposition si nous ne voulons pas perdre définitivement cette industrie vitale vieille de plusieurs siècles.”

NE MANQUEZ PAS

Brexit clash alors que Boris Johnson promet de mettre fin aux barrières commerciales “ ridicules ” [INSIGHT]

Brexit: une nouvelle étude montre que la moitié des sortants n’étaient pas des électeurs “ laissés pour compte ” [REVEAL]

La protection des données se prépare alors que les patrons de l’UE remettent en question la surveillance britannique [COMMENT]

Fin de partie du Brexit (Image: Express)

Ils ont poursuivi en disant qu’en tant qu’Etat côtier indépendant, le Royaume-Uni doit “négocier avec les pays tiers des quotas qui ne sont pas inférieurs à ce que nous aurions si nous étions restés dans l’UE – rien de moins est un échec”.

Dans leur attaque cinglante contre le gouvernement, UK Fisheries a poursuivi: «En Norvège, cela signifie accepter au moins 16,95 000 tonnes de morue arctique sur les 25 000 tonnes réservées aux pays tiers par la Norvège dans sa zone économique.

“Si le gouvernement était ambitieux et obtenait la totalité des 25 000 tonnes, cela créerait une expansion indispensable de la flotte des eaux lointaines du Royaume-Uni avec de nouveaux emplois et garantirait un investissement supplémentaire de 60 à 100 millions de livres sterling dans la flotte.”

La Norvège, qui est en dehors de l’UE mais à l’intérieur du marché unique européen, avait auparavant négocié annuellement avec le bloc au sujet de la gestion des stocks de poissons communs, de l’accès aux eaux des uns et des autres et de l’échange des quotas de pêche.

La pêche a été un point de friction majeur dans les négociations (Image: .)

Lors des négociations avec l’UE l’année dernière, le Royaume-Uni a souhaité que tout accord de pêche soit séparé de l’accord commercial avec un accès négocié annuellement de la même manière que l’accord de la Norvège avec le bloc.

La pêche a été l’un des principaux points de friction lors des négociations et depuis le départ du Royaume-Uni du bloc, le Premier ministre Boris Johnson a été contraint d’offrir une compensation de 23 millions de livres sterling à l’industrie de la pêche.

En janvier, M. Johnson a déclaré: «Eh bien, je dis aussi que c’est là où les entreprises, sans aucune faute de leur part, ont connu des retards bureaucratiques ou des difficultés à acheminer leurs marchandises là où il y a un acheteur authentique et volontaire de l’autre côté du canal, et ils ont eu un problème, puis il y a un fonds de compensation de 23 millions de livres que nous avons mis en place et nous nous assurerons qu’ils obtiennent de l’aide. “

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: .)

M. Johnson a admis qu’il y avait des “problèmes de démarrage” avec l’accord sur le Brexit, mais rassuré, “des fonds ont été mis en place”.

Il a poursuivi: «Dans la mesure où il y a actuellement des problèmes causés par des problèmes de démarrage, des gens qui ne remplissent pas les bons formulaires ou des malentendus et, quand ce n’est pas la faute des gens, bien sûr, nous allons compenser et aider.

«Des fonds ont été mis en place pour ce faire, mais il ne fait aucun doute qu’il existe de grandes opportunités pour les pêcheurs de tout le Royaume-Uni de profiter de la richesse marine spectaculaire du Royaume-Uni.»