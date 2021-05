Brexit: la réalité des expatriés vivant en Espagne est révélée alors que les gauchers sont «perdus» | Monde | Nouvelles

Mark Sampson a déménagé à l’étranger dans les années 1990 et n’avait aucune réticence à voter pour quitter l’UE. L’homme d’affaires, qui a dirigé l’Eurobar de la Costa del Sol jusqu’en 2018, a déclaré que quitter l’UE n’avait «aucun effet» sur sa vie.

Au lieu de cela, M. Sampson, qui dirige maintenant deux maisons d’édition, a déclaré que la pandémie avait frappé l’Espagne comme une bombe «donc la survie continuera d’être le meilleur des cas pour le moment».

S’adressant à Express.co.uk, il a expliqué que les gauchers joyeux qui se réjouissent que le Brexit ait infligé des souffrances aux expatriés qui votent en congé sont généralement loin du compte.

Il a déclaré: «Je pense que quiconque se délecte de la souffrance des autres est un trou du cul complet.

«Tout comme les fous religieux qui ne croient qu’à leur propre dogme, la gauche et la droite sont trop aveugles pour rechercher les meilleures solutions dans n’importe quelle situation.

M. Sampson, qui est né à Blackpool, Lancs, et a déménagé en Espagne à l’adolescence, brise également le moule de ce que beaucoup de personnes à gauche qualifient d’expatrié typique vivant en Espagne.

L’homme de 56 ans parle couramment la langue, s’est immergé dans sa culture et n’a aucune méchanceté envers ses compatriotes adoptifs.

Au lieu de cela, son problème concerne l’UE et son objectif de créer des «États-Unis d’Europe», a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «La raison pour laquelle je souhaite que le Brexit soit un succès est de permettre à l’UE de s’effondrer avant qu’elle ne devienne une fédération européenne unie.

«Je veux qu’il soit reconstruit pour atteindre ses objectifs honorables afin que mes enfants héritent d’un monde meilleur.

“Je pense que la plupart des gens pensent à très court terme des deux côtés de cette clôture sans enquête sur l’histoire ou les faits actuels.”

M. Sampson a admis qu’il se sentait désolé pour certains expatriés qui ont été contraints de quitter l’Espagne depuis la fin de la période de transition.

Beaucoup ont vécu sous le radar et n’ont pas respecté les obligations financières de gagner plus de 21 000 £ par an.

Alors que des milliers de retraités britanniques ont bien ramené leur pays à la maison, l’Espagne a été accusée d’avoir utilisé les règles pour punir les expatriés britanniques.

M. Sampson a déclaré: «Les seules personnes qui partent paniquent parce qu’elles vivent sous le radar depuis des années et n’ont pas saisi l’opportunité de quatre ans de légaliser.

«Je me sens pour quiconque est gravement touché par le Brexit, mais dans l’ensemble, c’est une blessure auto-infligée autre que ceux qui ne peuvent plus se payer une assurance maladie en raison de leur âge ou de problèmes de santé antérieurs.

«Pour les jeunes, ce n’est pas différent de ce que c’était pour nous dans les années 90 (avant que l’UE n’existe).

«Je réside depuis 30 ans et la plupart des gens oublient que, même s’il est plus formel qu’avant le Brexit, le système n’est pas différent de celui des personnes de tous les autres pays de la planète en dehors de l’UE.»