Brexit La stratégie spatiale de la Grande-Bretagne martelée alors que CINQ problèmes doivent être résolus avant le lancement | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a promis d’envoyer des fusées dans l’espace l’année prochaine dans ce qui, espère-t-il, conduira à “la Grande-Bretagne mondiale devenant la Grande-Bretagne galactique”. Cela est intervenu après que le gouvernement a publié sa stratégie spatiale nationale de 16 milliards de livres sterling pour définir des plans à long terme pour que le Royaume-Uni renforce sa position de leader mondial dans le cosmos. Mais le président du comité parlementaire de l’espace, David Morris, a déclaré que sa publication pose un “danger” de “cocher la case marquée de l’espace” tout en ne fournissant pas “la concentration, les ressources et le partenariat avec l’industrie nécessaires pour le réaliser”.

Le député de Morecambe et Lunesdale a déclaré à Express.co.uk qu’il était maintenant temps de “doubler” sur l’intention et a fourni un plan en cinq étapes pour le faire.

Premièrement, il souhaite “forger une collaboration plus forte et plus étroite” entre la Civil Aviation Authority (CAA) et l’UK Space Agency (UKSA) avec des entreprises “qui va au-delà du dialogue et devient un partenariat à part entière”.

Deuxièmement, M. Morris a précédemment affirmé qu’une “anomalie” dans la législation récemment adoptée pourrait empêcher les entreprises de se lancer à partir du Royaume-Uni.

Il s’attendait à ce que cela soit clarifié dans la nouvelle stratégie, mais il a été déçu.

Il a expliqué: “Les réglementations sur les vols spatiaux récemment publiées ne fixent pas de plafond clair et contraignant sur les responsabilités du secteur pour le lancement depuis le Royaume-Uni, ou sur tout dommage potentiel sur terre causé par des satellites sortant de l’orbite.

« Cela rend impossible la souscription d’une assurance ou la fixation de prix compétitifs pour les services de lancement.

« Nous devons régler ce problème de toute urgence. »

Ce n’est pas tout.

L’homme de 55 ans a également appelé à une “politique de réglementation des données, en particulier pour les données d’observation de la Terre – qui sont la collecte d’informations sur les systèmes physiques, chimiques et biologiques de la planète Terre”.

Il a ajouté : « L’UKSA, la CAA et l’Ofcom devraient travailler ensemble pour garantir des processus conjoints et rationalisés pour les entreprises du secteur spatial, de sorte que les données collectées par le Royaume-Uni puissent continuer à être un moteur efficace pour notre ambition de lancement, tout en permettant Les principales sociétés britanniques de capture de données au Royaume-Uni ont cela reflété dans leur capacité à capitaliser sur ces données à l’échelle internationale. »

M. Morris dit que la stratégie spatiale “ne retient pas la reconnaissance de l’importance de l’espace dans la lutte contre le changement climatique”, mais il veut en voir plus.

Il a expliqué : « Il y a la possibilité d’aller plus loin. Les régulateurs environnementaux, par exemple, pourraient jouer un rôle dans la réglementation des vols spatiaux, et le Royaume-Uni devrait maintenant prendre l’initiative des lancements écologiques pionniers.

La stratégie spatiale nationale indique également que le gouvernement « travaillera plus étroitement avec le secteur financier pour comprendre les besoins des investisseurs et les rapprocher des opportunités d’investissement de notre écosystème d’innovation spatiale florissant ».

Mais M. Morris souhaite qu’une étape supplémentaire soit franchie ici et affirme que “le gouvernement doit faire plus”.

Il a poursuivi : « Cela signifie fournir un financement de contrepartie, aligner les sources de financement existantes sur ses objectifs et garantir que de nouvelles ressources passionnantes – comme l’Agence de recherche et d’invention avancées (ARIA) – se concentrent également sur l’opportunité spatiale.

“Pour les sociétés de lancement britanniques, la stratégie manque de détails mais est positive.

“Personne ne doute de l’engagement du gouvernement à tenir sa promesse d’assurer une capacité de lancement souverain, mais le diable, comme toujours dans les détails, et j’espère voir les préoccupations ci-dessus résolues de manière positive pour faire prospérer l’industrie spatiale britannique alors qu’elle devrait à juste titre.”