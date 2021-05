Brexit: la Suisse «pourrait apprendre de Boris Johnson» alors que la sortie du Royaume-Uni suscite «l’envie» | UK | Nouvelles

La Suisse et l’UE sont toujours dans l’impasse sur un accord-cadre conçu pour former un partenariat plus étroit et supprimer les obstacles existants à des choses comme le commerce. Beaucoup en Suisse soutiennent le plan, mais d’autres sont plus sceptiques quant aux liens plus étroits avec Bruxelles. Les négociations pour le partenariat ont commencé en 2014, mais doivent encore aboutir à une conclusion formelle.

Ce processus a été entaché par des retombées sur les marchés boursiers après que l’UE a choisi de ne pas reconnaître l’équivalence de la Suisse en 2019, ce qui a empêché les entreprises d’investissement du bloc de négocier à la bourse suisse.

Dans l’état actuel des choses, la Suisse et l’UE continuent de coopérer via une mosaïque de traités.

L’ancienne présidente suisse Micheline Calmy-Rey a récemment pesé sur la dispute alors que le gouvernement bernois ne savait pas comment aborder Bruxelles.

Il a déclaré: «L’accord sur le Brexit montre que les politiciens doivent savoir ce qu’ils veulent. La Suisse ne le sait pas. À cet égard, nous pourrions apprendre quelque chose de Boris Johnson.

Le mois dernier, le président suisse Guy Parmelin a déclaré: “Je ne vais pas faire un Boris Johnson à Bruxelles.”

Parlant de la situation suisse, M. Parmelin a déclaré qu’elle ne pouvait pas être comparée au Brexit.

Il a ajouté que la Suisse “ne veut pas quitter un accord, mais trouver une solution pour le développer davantage”.

Autonomiesuisse, un comité d’entrepreneurs en Suisse, a écrit dans un communiqué que l’accord sur le Brexit montre que le pays peut affronter l’UE lors du prochain cycle de négociations.

Ils ont déclaré: «Dans l’ensemble, les questions de politique de souveraineté dans les négociations sur le Brexit ont été en grande partie réglées de la manière qu’Autonomiesuisse recherche pour l’accord-cadre Suisse-UE.

«L’accord sur le Brexit montre qu’il existe un potentiel de négociation avec Bruxelles.»

Swissinfo a rapporté en décembre que l’accord avait suscité «l’envie du Brexit» dans le pays.

Les tensions entre l’UE et la Suisse remontent à 1992, lorsque Berne a commencé sa demande d’adhésion à l’UE.

LIRE LA SUITE: Brexit: Boris Johnson pourrait forger une alliance “ Britzerland ” pour affronter l’UE

Des mois après le début du processus, la Suisse a organisé un référendum sur l’adhésion ou non à l’Espace économique européen (EEE), où le pays a décidé de justesse de rejeter l’idée.

Le résultat en a surpris beaucoup en Europe, puisque 50,3% ont voté contre l’adhésion à l’EEE, laissant une brèche dans les espoirs d’expansion de l’UE.

Non seulement le public suisse a rejeté l’EEE, mais cela a également signifié la suspension de la demande d’adhésion du pays à l’UE.

Après des années de négociations tendues entre Bruxelles et Berne sur leurs relations futures, la Suisse a organisé un autre référendum en 2001.

Les électeurs suisses ont massivement rejeté une proposition de pourparlers d’adhésion immédiats.

En 2016, à peine une semaine avant que le Royaume-Uni ne vote pour quitter l’UE, la Suisse a confirmé qu’elle retirait sa demande d’adhésion au bloc.

Après la décision d’annuler sa demande d’adhésion à l’UE en 2016, le politicien suisse Filippo Lombardi du Parti populaire chrétien-démocrate a déclaré qu’il n’était “pas très intelligent d’en discuter à nouveau” et a qualifié le tout de “un peu ridicule”.

Thomas Minder, conseiller de l’Etat de Schaffhouse et promoteur actif du concept de “Swissness”, a déclaré à l’époque qu’il était impatient de “clore le sujet rapidement et sans douleur” car seuls “quelques fous” voudraient peut-être rejoindre l’UE maintenant.

Cependant, il y a toujours un appétit pour la coopération avec l’UE, comme montré en septembre dernier.

Les Suisses ont voté de manière convaincante pour rejeter une tentative de déchirer l’accord du pays avec l’UE sur la libre circulation des personnes.

Environ 62% des électeurs ont décidé de maintenir l’accord de libre circulation.