Brexit: l’adhésion du PTPGP pourrait être similaire à «l’accord décevant» du Royaume-Uni avec l’Europe | UK | Nouvelles

La Grande-Bretagne a officiellement demandé à adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP), les négociations devant commencer plus tard cette année. Depuis sa sortie de l’UE, la Grande-Bretagne a clairement exprimé sa volonté de rejoindre le bloc commercial, qui supprime la plupart des droits de douane entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré dans un communiqué: “Un an après notre départ pour l’UE, nous forgeons de nouveaux partenariats qui apporteront d’énormes avantages économiques au peuple britannique.”

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, estime que l’adhésion au partenariat stimulerait le commerce qui valait 111 milliards de livres sterling l’année dernière et qui a augmenté de 8% par an depuis que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE en 2016.

Mme Truss a fait valoir que l’adhésion «complétera» les accords de libre-échange existants entre le Royaume-Uni et des pays comme le Japon, le Canada, le Mexique, le Chili et le Vietnam, qui ont été «reconduits» des accords précédents de l’UE.

S’adressant à la BBC, Mme Truss a refusé de dire quel effet l’adhésion au PTPGP aurait sur l’économie britannique, mais elle a insisté sur le fait que la région du Pacifique était importante en tant que centre de «croissance future».

Les Brexiteers ont salué cette décision comme prouvant que le futur succès de Global Britain se situe en dehors de l’Europe.

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a déclaré: “Nous n’avons plus besoin de l’UE.

“Cela ne fait que confirmer les énormes opportunités que le Brexit offre déjà à ce pays.”

Dans une interview avec Express.co.uk, cependant, Alan Winters, directeur de l’Observatoire de la politique commerciale de l’Université du Sussex, a averti que la Grande-Bretagne devra accepter les conditions de son adhésion au PTPGP – sans rien dire.

Il a expliqué: «C’est un accord conclu, et il peut s’agir d’un accord très simple en ce sens que le PTPGP ne négociera pas.

«Ils vont dire ‘nous y sommes, vous pouvez vous joindre, c’est ici que vous signez’.

«Le gouvernement britannique accepte cela la plupart du temps … mais le Royaume-Uni va-t-il demander des exceptions?

«Ce genre de domaines n’est pas tout à fait clair.

“C’est assez difficile quand on est nouveau, parce que lorsqu’on cherche à adhérer, on ne peut pas changer les choses.”

M. Winters a suggéré que la même chose s’est produite quand, au début des années 70, la Grande-Bretagne a voulu rejoindre la Communauté économique européenne (CEE) – le précurseur de l’UE – et a fini par obtenir un “accord décevant”.

Il a ajouté: “Par exemple, la politique commune de la pêche (PCP) – ils l’ont précipitée quelques mois avant l’adhésion du Royaume-Uni lorsqu’ils ont réalisé qu’ils allaient laisser entrer les Britanniques.

«C’est pourquoi nous avons obtenu un accord si décevant sur les quotas.

“Adhésion, vous êtes tout le temps sur la défensive.”

L’ancien Premier ministre Edward Heath a fait entrer la Grande-Bretagne dans le bloc en 1973.

M. Heath aurait tout pour «faire entrer le Royaume-Uni» dans la CEE – même si cela signifiait ne pas protéger les droits des pêcheurs britanniques.

Dans un rapport de 2000 du Daily Telegraph, Sir Con O’Neill, le diplomate qui a conduit les responsables britanniques de la délégation à négocier l’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, a écrit dans un rapport que le gouvernement aurait payé n’importe quel prix pour rejoindre le bloc dans le début des années 70.

Le rapport de Sir Con affirme que le principe qui a guidé les négociations menant à l’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, qui ont eu lieu entre 1970 et 1972, était «d’avaler le tout et de l’avaler maintenant», car la seule chose qui comptait était d’entrer.

L’une des choses que la Grande-Bretagne était prête à «avaler» comprenait ses pêcheries, selon le rapport.

Le diplomate a reconnu des erreurs dans les pourparlers sur la pêche, affirmant que son équipe de négociation “n’avait pas prévu la manière et l’intensité avec laquelle les pressions politiques sur la question des limites de pêche se développeraient”.

M. Heath, alors Premier ministre, a rejeté l’idée selon laquelle il avait trahi les pêcheurs britanniques comme “absurde et insultant”.

Cependant, le récit de Sir Con suggère que les négociateurs britanniques auraient pu arrêter l’adoption d’une PCP s’ils avaient réalisé à quel point la question était importante.

Il a écrit: «Je ne doute pas que nous ayons commis des erreurs.

“La première était de ne pas faire plus d’efforts que nous pour arrêter l’adoption d’une politique commune de la pêche. Je pense que nous aurions au moins pu reporter un tel accord; et si nous l’avions fait, il est possible, bien que discutable, que nous aurions pu reporter indéfiniment.

«Presque un an plus tard, nous avons commis une grave erreur en leur soumettant les propositions que nous leur avons faites le 1er juin 1971.

«Pourquoi notre gestion de la question des pêches était-elle beaucoup plus incertaine et plus erronée que notre gestion des autres questions?

“Nous n’avions pas réalisé au départ à quel point la question allait devenir aiguë et, en partie, notre retrait de notre position d’ouverture et l’intensification progressive de nos revendications étaient simplement dus à la pression politique croissante exercée sur nous.”

Le compte rendu n’est devenu public qu’il y a 19 ans car, selon le Daily Telegraph, on craignait que sa publication ne suscite la controverse et n’offense les gouvernements français et autres.

Sir David Hannay, l’ancien ambassadeur britannique à l’ONU qui a édité le compte rendu, a déclaré à la publication: “Cela a été considéré comme un document raisonnablement sensible et a été traité comme très restreint.”