Brexit: l’ambassadeur de l’UE dénonce le Brexit au milieu du chaos du protocole NI – « Pas de marché unique sans CJCE » | Politique | Nouvelles

João Vale de Almeida, 64 ans, est apparu dans l’émission Newsnight de la BBC pour discuter des appels en cours visant à modifier le protocole d’Irlande du Nord. S’adressant à Emily Maitlis, l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a averti les syndicalistes d’Ulster qu’ils ne pourraient pas avoir un accès illimité au marché unique du bloc s’ils voulaient mettre fin à la juridiction de la CJE sur la province.

« Il n’y a pas de marché unique sans [the] Cour de justice européenne », a déclaré M. Vale de Almeida.

« C’est la juridiction ultime… c’est l’arbitre du marché unique. »

Le diplomate d’origine portugaise a ajouté : « Si l’Irlande du Nord veut – et je pense que c’est ce que nous avons entendu en Irlande du Nord, c’est d’ailleurs ce qui est dans le protocole – avoir accès au marché unique des marchandises, nous parlons du plus grand marché unique au monde, et en même temps avoir accès au marché britannique, c’est une position unique au monde, si l’Irlande du Nord veut ça… il faut une Cour de justice européenne.

« L’un ne va pas sans l’autre. »

Interrogé par Mme Maitlis sur ce qui se passerait si le gouvernement britannique n’obligeait tout simplement pas l’Irlande du Nord à suivre les décisions de la CJCE, l’ambassadeur de l’UE a déclaré que cela « mettrait en danger » l’accès de l’Ulster au marché unique.

Ces commentaires interviennent après que le ministre du Brexit, Lord Frost, a exhorté l’UE à repenser le protocole et à retirer la juridiction de la CJCE à l’Irlande du Nord.

L’homme de 56 ans a déclaré: « Appliquer le droit de l’UE sans consentement dans une partie de celui-ci et que tout différend découlant de cet arrangement soit réglé par les tribunaux de l’une des parties. »

Lord Frost a ajouté: « L’UE ne peut insister sur aucun changement, mais si elle le fait, elle doit se rappeler que c’est ce gouvernement, le gouvernement britannique, qui gouverne l’Irlande du Nord, comme il le fait pour le reste du Royaume-Uni. »

« L’Irlande du Nord n’est pas un territoire de l’UE. »

À la suite de la déclaration de Frost, l’UE a présenté de nouvelles propositions qui réduiraient de 80 % les contrôles ponctuels sur les aliments et assoupliraient les restrictions sur les médicaments traversant la mer d’Irlande.

Malgré les préoccupations constitutionnelles des unionistes et les estimations, le protocole pourrait coûter jusqu’à 850 millions de livres sterling par an, le diplomate bruxellois a déclaré que l’UE avait « écouté » le peuple d’Irlande du Nord.

Il a ajouté: « Nous nous soucions de l’Irlande du Nord, nous nous soucions de la paix et de la réconciliation, nous nous soucions des différentes communautés et de ce qu’elles ressentent à ce sujet. »

Au lieu de cela, il a blâmé la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE pour les difficultés ultérieures.

« Ce problème a été causé par le Brexit, [there is] aucune confusion à ce sujet », a-t-il déclaré.