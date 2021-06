Brexit : l’ambassadeur de l’UE met en garde les niveaux de confiance avec le Royaume-Uni « bas » et doit « passer à autre chose » | Politique | Nouvelles

in

João Vale de Almeida a suggéré que l’UE et le Royaume-Uni devraient cesser de livrer de vieilles batailles et « essayer d’apporter des solutions ». Il a déclaré à Emily Maitlis de BBC Newsnight: «Je dois faire confiance à la parole du Premier ministre et nous faisons confiance à ce gouvernement, mais les niveaux de confiance sont faibles, soyons francs.

« Les niveaux de confiance outre-Manche sont faibles. Et cela devrait être notre objectif, c’est mon objectif aujourd’hui.

M. Vale de Almeida a souligné que le cinquième anniversaire du scrutin sur le Brexit était “le bon moment pour dire ‘nous devons aller de l’avant'”.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas réécrire l’histoire. Vous savez que nous pensions que le Brexit n’était pas une bonne idée, mais nous respectons absolument la volonté démocratique du peuple britannique.

« Et c’est fait, c’est une décision prise. Nous avons deux accords, nous devons maintenant passer à autre chose.

« À mon avis, il y a deux manières d’avancer : l’une est de continuer à mener les batailles du passé et d’essayer de marquer des points sur les questions qui sont réglées, ou d’avancer dans l’esprit de… dans un esprit constructif, et d’essayer de apporter des solutions comme celles dont vous parlez pour l’Irlande du Nord, pour nos citoyens et pour nos entreprises.

“Donc, ce changement d’état d’esprit est peut-être quelque chose auquel nous devrions réfléchir en cet anniversaire.”

Un nouveau sondage pour marquer l’anniversaire du référendum de 2016 a montré que les pays de l’UE seraient divisés sur la question de savoir si le Royaume-Uni devrait rejoindre le bloc – s’il y avait un autre vote.

Une étude de Redfield et Wilson a montré que moins de 50% de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie soutenaient le retour du Royaume-Uni dans le bloc.

Les chiffres ont montré qu’en France, 36% voudraient que le Royaume-Uni revienne dans l’UE tandis que 18% ont dit non, 34% ont dit ni soutien ni opposition et 12% ne savaient pas.

En Allemagne, le chiffre était légèrement supérieur à 40 pour cent en faveur du retour du Royaume-Uni dans le bloc tandis que 19 pour cent ont dit non, 30 pour cent ont dit ni soutien ni opposition et 11 pour cent ne savaient pas.

L’Espagne et l’Italie ont montré un soutien plus élevé avec 46 et 43% des personnes d’accord avec le retour du Royaume-Uni dans l’UE.

En Espagne, cependant, 16 pour cent ont déclaré qu’ils s’opposaient au Royaume-Uni à rejoindre l’UE, 31 pour cent ont dit ni l’un ni l’autre et 7 pour cent ne savent pas.

En Italie, 14 % se sont opposés au fait que le Royaume-Uni rejoigne le bloc, 34 % n’ont dit ni soutien ni opposition et 8 % ne savaient pas.

